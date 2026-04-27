Federica Pellegrini e Matteo Giunta vivono in una bellissima villetta a Verona, che oggi hanno "ripensato" per l'arrivo della loro secondogenita

Una vita fatta di incredibili successi e di record stabiliti a pelo d’acqua: Federica Pellegrini, la “Divina”, ha senza dubbio lasciato il segno nella storia del nuoto internazionale, imprimendo a fuoco il suo nome tra le più grandi atlete di tutti i tempi. E oggi, mamma a tempo pieno, si gode una quotidianità ancora frenetica, ma sicuramente più ricca d’amore. La Pellegrini, da tempo legata al suo ex allenatore Matteo Giunta, ha due splendide bambine che sta crescendo nella sua villa a Verona, proprio di recente “ripensata” per accogliere la secondogenita appena nata. Scopriamo qualcosa in più.

Dove abitano Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Nata a Mirano e cresciuta a Spirea, due cittadine dell’entroterra veneziano, Federica Pellegrini ha iniziato a nuotare quando era ancora piccolissima, seguendo le orme della mamma, grande appassionata di nuoto. Ben presto, è emerso il suo talento: grazie ad una incredibile forza di volontà e ad una tenacia inarrestabile, la Pellegrini è diventata una delle nuotatrici migliori al mondo, portando a casa decine di premi – tra cui il preziosissimo oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Pur impegnatissima a livello internazionale, Federica ha deciso di mettere radici nei luoghi che per tanto tempo hanno rappresentato la sua vera “casa”.

In una lunghissima (e brillante) carriera fatta di allenamenti infiniti presso il Centro Federale “Alberto Castagnetti” di Verona, la Pellegrini si è innamorata della città di Romeo e Giulietta, facendone quindi la sua residenza ufficiale. È qui che oggi vive, assieme a suo marito Matteo Giunta e le loro due bambine. La coppia abita in una villetta moderna a due piani, dove gli spazi sono stati pensati per una famiglia in crescita. Federica Pellegrini, dopo aver lasciato la carriera agonistica, si è sposata con il suo ex allenatore Matteo in una romanticissima Venezia, diventando poi mamma bis: nel 2024 è nata la primogenita Matilde, e solo pochi giorni fa, il 2 aprile 2026, è arrivata anche Rachele.

I dettagli della casa di Federica Pellegrini a Verona

Proprio per sopperire alle rinnovate esigenze della sua famiglia, come riporta “Il Messaggero”, Federica Pellegrini ha rimesso a nuovo la sua casa, ripensando agli spazi per accogliere anche la piccola Rachele. La zona giorno, ampia e luminosa, è dotata di tutti i comfort: divani e grandi poltrone, librerie, dettagli di design e una parete in pietra donano all’ambiente un tocco di modernità. La cucina è funzionale e ben arredata, il luogo perfetto dove trascorrere momenti di convivialità con le bambine. Non mancano degli angoli dedicati alle passioni della “Divina”, tra cui un’ampia cabina armadio dove trovano spazio tutti i suoi vestiti e le sue scarpe.

La cameretta di Matilde, che ora ospita anche Rachele, è pensata sin nei dettagli per accogliere le due bimbe con un’atmosfera dolcissima e rilassante, arredata nelle delicate tonalità del bianco e del rosa. La villetta, infine, è circondata da un bel giardino dove anche i tre bulldog di Federica e Matteo possono sgranchirsi le zampine. Naturalmente, c’è spazio per una piscina privata che ha permesso alla Pellegrini di far familiarizzare le sue bambine con l’acqua sin dalla più tenera età. Sebbene abbia ammesso di non desiderare che le figlie intraprendano una difficile carriera agonistica seguendo le sue orme, è bene infatti che imparino subito a cavarsela in acqua. Non potevamo certo aspettarci qualcosa di diverso da una delle più grandi atlete al mondo.