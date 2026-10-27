Dove vive Federica Panicucci: l'appartamento con vista a Milano

Toscana d'origine, Federica Panicucci è cresciuta a Milano e proprio qui ha deciso di acquistare casa: ecco il suo maxi appartamento con terrazza panoramica

Storico volto del mattino di Canale 5, Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera verso la fine degli anni ’80, come centralinista del programma “Portobello” di Enzo Tortora, quindi ha lavorato come annunciatrice sino a raggiungere il successo. Nonostante la notorietà, la conduttrice ha sempre cercato di proteggere la sua privacy. Ma ogni tanto, grazie alle foto che condivide sui social, permette ai fan di “entrare” nella sua vita privata. Scopriamo dove abita Federica Panicucci.

La casa di Federica Panicucci a Milano

Sebbene sia nata a Cecina (prov. di Livorno), Federica Panicucci si è trasferita giovanissima a Milano ed è cresciuta nel capoluogo lombardo, che le ha offerto grandi opportunità professionali. Dopo alcuni lavori nel campo della moda e della pubblicità, ha fatto il suo esordio in televisione ed è ben presto diventata un’affermata conduttrice, storicamente al timone di programmi quali “Mattino Cinque”, il concerto della Vigilia di Natale e quello di Capodanno. Milano, come abbiamo detto, è stata a lungo la sua città d’adozione. E ancora oggi vi risiede, assieme alla sua famiglia: il compagno Marco Bacini e i figli Sofia e Mattia, nati dalla precedente relazione con il dj Mario Fargetta.

La Panicucci abita in un maxi appartamento situato in una zona residenziale della città, non molto distante dal celebre quartiere dei vip CityLife, come riporta “Idealista”. Pur essendo piuttosto riservata, la conduttrice pubblica talvolta qualche foto della sua casa su Instagram, regalandoci così alcuni curiosi dettagli del luogo in cui vive. Il living, molto luminoso grazie alle ampie finestre dai tendaggi candidi, è caratterizzato dai toni chiari: il parquet beige, il divano bianco e le pareti rivestite di mobili dalle nuance delicate. Non manca qualche tocco di colore, ma a dare calore sono soprattutto i ricordi di famiglia e le foto.

La zona notte resta quasi sempre off limits per il pubblico, ma qualche piccolo scorcio è comunque finito online: come rivela “Leggo”, la Panicucci ha una grande cabina armadio dove custodisce la sua ricca collezione di vestiti, scarpe e accessori. Anche qui, il bianco è il colore principale e rende l’atmosfera estremamente luminosa e accogliente. Ma il punto forte della casa di Federica è la terrazza panoramica, arredata con tappeti di erba sintetica e confortevoli mobili da esterno per godersi le belle giornate di sole. Da qui, si può ammirare lo skyline di Milano e le torri di CityLife.

Federica Panicucci e il suo “buen retiro” in Versilia

Pur essendo cresciuta a Milano, città che la ospita da quando era ancora piccina, Federica Panicucci ha sempre mantenuto un forte legame con la sua Toscana. E così, torna ogni volta che può in Versilia, luogo in cui trascorre la maggior parte delle sue vacanze estive. Secondo “Idealista”, la conduttrice avrebbe una casa a Forte dei Marmi, sulla quale tuttavia non si hanno molte notizie. Quel che è certo è che l’estate la vede quasi sempre protagonista delle spiagge più glamour di questa zona.

Qualche anno fa, in un’intervista rilasciata a “ForteMagazine”, la Panicucci ha rivelato il suo amore per la riviera toscana: “Questo è il mio posto del cuore. Qui mi sento coccolata, sicura, accolta. Il bello del Forte è che non cambia, rimane fedele a se stesso. Chi torna di anno in anno ritrova quello che ha lasciato ed è proprio questa la sua forza. Credo debba continuare a essere così, con le sue tradizioni, i luoghi storici, i pregi e i difetti. Chi ama Forte dei Marmi non vuole che cambi”.