Dove vive Fabio Volo: la casa a Milano e il rifugio a Brescia

Gli impegni lavorativi lo hanno portato a Milano, ma nel suo cuore c'è ancora Brescia, la città che lo ha visto crescere: ecco dove vive oggi Fabio Volo

La sua voce tiene compagnia a migliaia di italiani ogni giorno: Fabio Volo non è solamente uno scrittore di successo, ma anche un amatissimo conduttore radiofonico, con il programma “Il Volo del mattino” in onda su Radio Deejay ormai dal lontano 2000. Nel corso della sua carriera, si è spinto anche verso altri territori, reinventandosi attore, sceneggiatore e presentatore televisivo. Eppure, nonostante sia uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo, sulla sua vita privata ha cercato di mantenere il massimo riserbo. Ecco dove vive oggi Fabio Volo.

Fabio Volo e la casa a Brescia

Nato a Calcinate, piccolo borgo della provincia di Bergamo, Fabio Volo è cresciuto poi a Brescia: qui ha trascorso la sua infanzia, tra gli studi – interrotti precocemente – e il lavoro presso la panetteria di suo padre. Ancora giovanissimo, ha cercato fortuna come cantante. Ma, non ottenendo il successo sperato, ha deciso di dare una svolta alla propria vita: nel 1996 è approdato a Milano, dove Claudio Cecchetto, all’epoca direttore di Radio Capital, gli ha offerto uno spazio come conduttore radiofonico. È iniziata così la carriera di Fabio Volo, che nel 2000 è passato a Radio Deejay con l’ormai storico programma “Il Volo del mattino”.

Nel frattempo, le possibilità nel mondo dello spettacolo si sono moltiplicate: Fabio ha debuttato anche come conduttore in tv, per poi dedicarsi alla scrittura (ha all’attivo numerosi best seller) e alla carriera d’attore. Gli impegni professionali lo hanno portato a girare molto, sia in Italia che all’estero. Fabio Volo ha trascorso un lungo periodo a New York, città dove ha lasciato il cuore: qui ha conosciuto Johanna Hauksdottir, istruttrice islandese di pilates con cui ha avuto una lunga relazione, dalla quale sono nati i suoi due figli Sebastian e Gabriel. Insieme alla sua famiglia, il conduttore ha vissuto anche a Ibiza, prima di fare ritorno in pianta stabile in Italia. Dove vive oggi?

Sebbene sia molto riservato, Fabio Volo ha rivelato, in una recente intervista al “Corriere della Sera”, di avere due case. La prima si trova a Brescia, città che porta sempre nel cuore. In passato aveva acquistato qui un appartamento per i suoi genitori, sfruttando i primi guadagni ottenuti con il suo lavoro in radio. In seguito è stato il suo turno: ben pochi sono i dettagli che Fabio ha lasciato trapelare sulla sua casa bresciana, se non che è molto piccola: “Non amo le case grandi. Ho sempre avuto monolocali. Le stanze vuote mi mettono ansia” – ha raccontato al “Corriere”. A Brescia, inoltre, Volo ha rilevato l’attività di famiglia, la panetteria in cui aveva lavorato da ragazzino.

Il mini appartamento a Milano di Fabio Volo

Oltre alla casa di Brescia, il conduttore radiofonico ha un appartamento anche a Milano. La sua scelta è ricaduta su una delle zone più centrali della città, nonché una delle più vivaci: la casa si trova infatti lungo Corso Sempione, a pochi passi dal quartiere vip di CityLife. Fabio Volo vive qui stabilmente, andando a Brescia solo di tanto in tanto. I figli, che tiene a settimane alterne, hanno a Milano la loro vita quotidiana. E lui stesso, come affermato al “Corriere”, è sempre riuscito ad ottenere lavori che non lo portassero lontano dal capoluogo lombardo – rinunciando ad altre possibilità che gli avrebbero impedito di fare il papà a tempo pieno.

Anche la casa a Milano, ovviamente, è piccolina e dotata di tutti i comfort. Ai microfoni del “Corriere”, Fabio Volo ha rivelato la sua preferenza per la città lombarda. Dovendo scegliere tra Milano e Brescia, ha affermato “Oggi ho tutto qui, facciamo Milano”. E ancora, cosa ama di questo luogo? “Che è di tutti. Dei milanesi, dei pugliesi, dei bresciani, del mondo”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la città che lo ha accolto a braccia aperte tanti anni fa, e con cui lui stesso ha stabilito un legame speciale.