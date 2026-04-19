Ligure di origine, Fabio Fazio ha deciso di non allontanarsi troppo: oggi abita in un piccolo paesino, ma ha diverse case in Italia (e non solo)

Storico conduttore di “Che Tempo Che Fa”, uno dei talk show d’attualità più longevi della televisione italiana, Fabio Fazio ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo quando era ancora molto giovane, soprattutto in programmi musicali. Nel giro di pochi anni, è diventato uno dei presentatori più apprezzati dal pubblico, sino ad ottenere – per ben quattro volte – persino la direzione del “Festival di Sanremo”. Da sempre molto legato alle sue origini liguri, oggi Fabio Fazio vive in un piccolo paesino non distante dalla città in cui è nato. Ma ha anche altre case sparse per il mondo: scopriamo dove abita.

Il borgo della Liguria in cui vive Fabio Fazio

Fabio Fazio è nato a Savona, dove ha studiato al liceo – per poi spostarsi a Genova nel periodo universitario. Dopo qualche esperienza radiofonica, negli anni ’80 ha debuttato in televisione accanto alla leggendaria Raffaella Carrà, diventando poi una presenza fissa nel cast della Rai. Ed è proprio all’emittente nazionale che ha dedicato gli anni migliori della sua carriera, conducendo persino quattro edizioni del “Festival di Sanremo”. Nel 2003, Fazio ha portato in tv un talk show da esso ideato e presentato, intitolato “Che Tempo Che Fa”: è senza dubbio la sua “creatura” di maggior successo, che oggi conduce assieme a Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerback, dopo il recente passaggio all’emittente NOVE.

Nonostante i suoi tanti impegni televisivi, che spesso lo conducono lontano da casa, Fabio Fazio non ha lasciato la sua terra natia. Come si apprende da “Immobiliare”, il conduttore abita ancora in Liguria, a poca distanza dalla città di Savona. Lui e la sua famiglia hanno scelto come residenza principale il pittoresco borgo di Celle Ligure, uno dei più belli della Riviera di Ponente. Qui, immersa nel verde, c’è la splendida villa in cui Fazio vive assieme alla moglie Gioia Selis e ai figli, Michele e Caterina.

Fabio Fazio e la super villa in Liguria

L’abitazione di Fabio Fazio a Celle Ligure è davvero meravigliosa: vi sono ben 13 stanze e due dependance, oltre che una piscina, un uliveto secolare e un piccolo orto che il conduttore ama coltivare personalmente, quando ha un po’ di tempo libero. Sebbene Fazio sia molto riservato in merito alla sua vita privata, da qualche scatto pubblicato sui social si possono apprendere dei dettagli sulla villa ligure in cui abita. L’arredamento è classico ed elegante, caratterizzato da tanto legno e da colori chiari alle pareti. Non mancano elementi di design e tessuti preziosi, tra divani in velluto e tappeti persiani. Inoltre, sono presenti grandi librerie in tutta casa.

Tutte le altre case di Fabio Fazio in Italia e all’estero

Sebbene la splendida villa di Celle Ligure sia l’abitazione principale di Fabio Fazio e della sua famiglia, il conduttore possiede altre proprietà immobiliari in Italia – e non solo. Innanzitutto, ha una casa a Varazze: il piccolo borgo marinaro è la residenza estiva di Fazio, il luogo ideale dove rilassarsi durante le vacanze e approfittare della sua bellissima spiaggia per godersi un po’ di sole. C’è poi un appartamento a Milano, utilizzato soprattutto durante le registrazioni di “Che Tempo Che Fa”, che hanno sede proprio nel capoluogo lombardo. Infine, il presentatore ha un appartamento a Parigi, città di cui Fazio è sempre stato profondamente innamorato.