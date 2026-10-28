Dove vive Eros Ramazzotti: il lussuoso appartamento a Milano

Nato e cresciuto a Roma, oggi Eros Ramazzotti vive in un grande appartamento a Milano con splendida vista panoramica: ecco i dettagli della sua casa

Avete mai visto la casa in cui vive Eros Ramazzotti? Il cantante, uno dei più famosi del panorama musicale italiano, è originario di Roma e qui ha vissuto per molti anni, prima di trasferirsi a Milano. La città lombarda gli ha offerto alcune importanti occasioni professionali, motivo per cui Eros ha deciso di acquistare un appartamento e renderla la sua sede principale. Tuttavia, c’è un altro splendido luogo che ha conquistato il suo cuore, un’oasi immersa nel verde dove si trova la sua seconda casa. Ecco dove abita Ramazzotti.

L’appartamento di Eros Ramazzotti a Milano

Eros Ramazzotti è nato e cresciuto in un quartiere della periferia di Roma, tra le case popolari di Lamaro: la sua è stata un’infanzia difficile, che ha affrontato dedicandosi alla grande passione per la musica che ha manifestato già in tenera età. Dopo aver fallito nell’entrare al Conservatorio di Roma, il giovane Eros ha esordito nel panorama musicale partecipando a diversi festival canori in tutta Italia. Il successo è arrivato nel 1984, quando si è esibito sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, con il brano “Terra Promessa”. Da lì, la sua carriera è decollata: Ramazzotti ci ha regalato alcune delle canzoni più belle degli ultimi decenni, raggiungendo la notorietà anche all’estero.

Sul fronte privato, molto chiacchierata è stata la sua relazione con Michelle Hunziker, dalla quale è nata la figlia Aurora – che qualche anno fa l’ha reso nonno del piccolo Cesare. In seguito, Eros è stato fidanzato con la modella Marica Pellegrinelli, con cui ha avuto due figli (Raffaella Maria e Gabrio Tullio). Avendo mantenuto uno splendido rapporto con la sua famiglia allargata, Ramazzotti ha deciso di vivere a Milano per poter stare vicino agli affetti più cari. Secondo quanto riporta il “Messaggero”, il cantante avrebbe acquistato un appartamento all’interno di uno dei palazzi di CityLife, il moderno quartiere residenziale dei vip.

Sebbene sia piuttosto riservato, Eros Ramazzotti condivide di tanto in tanto qualche foto della sua casa sui social, offrendoci uno scorcio del bellissimo appartamento in cui vive. Si nota subito l’eleganza con cui ha arredato ogni ambiente: parquet scuro, mobili dalle linee semplici ed essenziali, un grande divano nella zona giorno e qualche opera d’arte alle pareti. Le stanze, molto luminose, hanno un’atmosfera calda e accogliente. Non manca un grande terrazzo cinto da piante di ogni tipo, il luogo ideale dove trascorrere qualche ora in pieno relax, ammirando lo skyline di Milano. In casa c’è anche uno studio di registrazione, una piccola postazione che Eros utilizza per comporre la sua musica.

Eros Ramazzotti tra Milano e la Franciacorta

Se ormai da anni Eros Ramazzotti vive a Milano, c’è un altro luogo dove ama trascorrere il suo tempo: si tratta della Franciacorta, incantevole paesaggio vitivinicolo della Lombardia orientale. Diverso tempo fa, il cantante ha acquistato una casa nel paese di Adro (prov. di Brescia), una splendida villa immersa tra i vigneti in posizione panoramica, con piscina a sfioro e tantissime altre comodità. La scelta è ricaduta su queste terre perché è qui che affonda le sue radici la famiglia di Marica Pellegrinelli, all’epoca la sua compagna. E ancora oggi è il suo rifugio sicuro, dove riposarsi quando ha bisogno di fuggire dalla vita di città.