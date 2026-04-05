Dove vive Enrico Brignano: la casa con vista panoramica su Roma

Nato e cresciuto a Roma, l'attore Enrico Brignano è da sempre legato in maniera viscerale alla sua città: scopriamo dove abita, insieme alla moglie Flora Canto

Cabarettista, attore e regista teatrale: la carriera di Enrico Brignano mostra il suo talento versatile e una passione viscerale per la recitazione, nonché un amore per la comicità che lo ha contraddistinto sin dai suoi esordi. Oggi è uno dei volti più amati dal pubblico, in grado di riempire i teatri con i suoi show in tutta Italia. Ma Brignano è profondamente legato, in particolare, alla città di Roma: è qui che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, e ancora oggi vi abita assieme alla sua splendida famiglia. Scopriamo la casa dell’attore romano.

Dove vive Enrico Brignano oggi

Figlio di genitori dalle origini siciliane e abruzzesi, Enrico Brignano è nato a Roma, e più precisamente nella zona di Dragona: il quartiere è situato all’esterno della città, nel settore sud-occidentale lungo la via Ostiense che conduce verso il mare. Qui Brignano ha trascorso la sua infanzia, frequentando poi le superiori nella capitale e sfruttando la preziosissima opportunità di studiare recitazione presso il laboratorio romano del grande Gigi Proietti, cui Enrico – lo ha ricordato lui stesso al funerale dell’attore – deve tantissimo. Il suo esordio televisivo risale agli anni ’90, quando il comico si è diviso tra cabaret e recitazione.

Accanto ad una brillante carriera cinematografica, Enrico Brignano ha portato avanti il suo lavoro in teatro, la sua vera passione. Oggi è considerato uno dei comici più apprezzati del panorama italiano, impegnato anche in televisione, al cinema e nel mondo del doppiaggio. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il matrimonio naufragato con la ballerina Bianca Pazzaglia, ha conosciuto il suo grande amore: la collega Flora Canto. I due si sono sposati nel 2022 a Ladispoli, e hanno avuto due splendidi bambini. Dove vive la famiglia Brignano? Enrico non ha mai fatto segreto di essere profondamente legato a Roma, la città che lo ha visto crescere e diventare il professionista che è oggi.

La casa di Enrico Brignano e Flora Canto a Roma

Non poteva dunque che trovarsi a Roma la casa in cui Enrico Brignano ha scelto di vivere con la sua famiglia. Da non molto tempo, l’attore si è trasferito in un appartamento che meglio risponde alle esigenze di due bimbi che crescono. Nel 2024, in un’intervista rilasciata al “Messaggero”, ha raccontato qualcosa sulla sua abitazione, mostrando anche il suo lato più romantico: “Ho comprato una nuova casa, un investimento importante per il futuro, per i miei figli. Nella precedente le finestre affacciavano sui cassonetti, ora vedo i tetti e il Cupolone. Voglio che i miei figli crescano in una città cui devo molto: la mia ironia, la mia indolenza, il mio sarcasmo”.

L’appartamento in cui vive Enrico Brignano si trova nel cuore di Roma, in una zona residenziale immersa nel verde. Come si evince da alcune foto social che lui e la moglie Flora Canto di tanto in tanto condividono, la casa è molto luminosa e arredata in maniera funzionale e moderna. Colori neutri, parquet e dettagli curatissimi la rendono elegante e ricca di personalità. Punto forte è senza dubbio la terrazza panoramica, da cui si gode di una vista bellissima su Roma. Da qui, proprio come ha rivelato Brignano, si vede persino la Cupola di San Pietro.