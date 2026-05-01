Dove vive Emma Marrone: la sua quotidianità tra Roma e Milano

Dividendosi tra la "sua" Roma e la città di Milano, che spesso raggiunge per motivi professionali, Emma Marrone ha trovato un ottimo equilibrio: ecco dove vive

Dai suoi esordi ad “Amici”, nel lontano 2009, è trascorso davvero moltissimo tempo: oggi Emma Marrone è una delle cantanti più amate nel panorama musicale italiano, con numerosi successi all’attivo e svariati riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera. Di certo ha una vita molto movimentata, che la porta spesso lontano da casa. Ma dove vive Emma Marrone? Se il Salento è il luogo del cuore, dove torna ogni volta che può per godersi la famiglia, l’artista ha trovato la sua stabilità tra Roma e Milano, in un delicato equilibrio fatto di impegni professionali e di quotidianità.

La casa di Emma Marrone a Roma

Fiorentina di nascita, ma salentina d’adozione: Emma Marrone ha trascorso i suoi primi anni a Sesto Fiorentino, fin quando i genitori non hanno deciso di tornare al loro paese d’origine, Aradeo (prov. di Lecce). Ed è nel suo amato Salento che è cresciuta, imparando ad apprezzare la musica seguendo le orme di suo padre Rosario. Nel 2009, Emma ha lasciato la Puglia per cercare fortuna a Roma, riuscendo ad entrare nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Questa si è rivelata l’occasione che le ha cambiato la vita: vincendo il talent show, la Marrone ha firmato un contratto con una delle major del panorama musicale, diventando nel giro di poco tempo tra le cantanti più apprezzate in Italia.

Roma è diventata così la sua seconda casa, il luogo dove trascorre la quotidianità fatta di mille impegni lavorativi e – ogni tanto – di qualche momento di relax. Come lei stessa ha rivelato in un’intervista rilasciata a Maria De Filippi per “Repubblica”, qualche anno fa Emma ha acquistato un appartamento nella capitale, dopo tanto tempo trascorso in affitto. Il suo rifugio sicuro è una bellissima casa che, come riporta “Leggo”, ha un fascino un po’ rock che richiama l’esuberante personalità di chi vi abita. Ampie vetrate che lasciano entrare una splendida luce, parquet in gran parte delle stanze e arredi chiari, in cui si mescolano vintage e moderno: l’appartamento romano di Emma Marrone è ricco di dettagli curiosi.

La cantante ama condividere scatti della sua quotidianità sui social, quindi per i fan è davvero facile “entrare” nella sua casa e ammirare l’eleganza con cui l’ha arredata. Il living è confortevole e pieno di personalità, con un’ampia cucina color verde salvia. Nel soggiorno, le pareti sono colme di dischi d’oro e di platino, collezionati durante la sua lunga carriera. Ma spicca anche un vecchio jukebox, che fa bella mostra di sé rendendo l’atmosfera davvero speciale. La zona notte è dominata dai toni neutri, che meglio si addicono ad un ambiente rilassante, nonché da una cabina armadio con ante a vetro che mettono in risalto la sua collezione di vestiti.

Emma Marrone e l’appartamento condiviso a Milano

Per lavoro, Emma Marrone si trova spesso a dover lasciare la sua casa nella capitale per raggiungere Milano. Così, qualche anno fa ha deciso di cogliere al volo una preziosa opportunità, come lei stesso ha raccontato in un podcast di “Milano Da Scrocco”. La cantante ha scoperto che un suo caro amico, dopo aver acquistato casa proprio nel capoluogo lombardo, aveva intenzione di affittarne una parte per rientrare delle spese. Non lasciandoselo ripetere, Emma e la sua manager Francesca (con la quale ha un rapporto speciale) hanno deciso di condividere l’appartamento. Ed è qui, tra stanze luminose ed accoglienti, caratterizzate dal calore del legno e dalle tinte neutre, che l’artista soggiorna quando è impegnata lontano da casa.