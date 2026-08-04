Dove vive Elodie: il retroscena sul nuovo loft in centro a Milano

Secondo alcune indiscrezioni, Elodie sarebbe pronta alla convivenza con la sua fidanzata Franceska: ecco cosa sappiamo sul suo nuovo loft a Milano

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Tra Elodie e Franceska Nuredini procede tutto a gonfie vele, tanto che si parla già di convivenza e di matrimonio: secondo le ultime indiscrezioni, la cantante sarebbe impegnata nei lavori di ristrutturazione di un nuovo loft in cui dovrebbe trasferirsi a breve, proprio insieme alla sua compagna. Alcune foto che la stessa Elodie ha condiviso sui social lasciano intendere che ci sono novità in arrivo, sul fronte abitativo. Ecco che cosa sappiamo fino a questo momento.

Elodie e il nuovo loft in centro a Milano

Elodie Di Patrizi è nata e cresciuta a Roma, dove ha avuto l’occasione di farsi conoscere entrando a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al secondo posto. Da quel momento, il successo l’ha travolta: il trasferimento a Milano è arrivato a breve giro, in modo che la cantante potesse sfruttare al meglio ogni opportunità professionale. Nonostante Elodie abbia sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, alcune indiscrezioni avevano rivelato alcuni dettagli della sua casa: si tratterebbe di un appartamento di 5 vani dal valore di più di mezzo milione di euro, situato nel quartiere di San Vittore.

Ma ora avrebbe deciso di cambiare vita: da quando ha iniziato a frequentare Franceska Nuredini, una delle ballerine del suo corpo di ballo, si è subito vociferato di una possibile convivenza. Se fino a questo momento i loro progetti sembravano ancora in stallo, adesso qualcosa si muove. Come rivela “Vanity Fair”, Elodie e Franceska avrebbero scelto un nuovo loft in centro a Milano: “Tra ristrutturazioni, progetti e arredi da scegliere, la coppia sta costruendo quello che sarà il loro nuovo rifugio“.

In effetti, sbirciando tra le foto condivise dalla cantante sul suo profilo social, si possono notare alcuni scatti che immortalano una casa in ristrutturazione: lavori in corso per un nido d’amore che accoglierà lei e la sua fidanzata. Inoltre, l’influencer Deianira Marzano aveva recentemente rivelato che Elodie e Franceska erano state avvistate insieme al Salone del Mobile, probabilmente impegnate nella scelta dell’arredamento per la loro nuova casa.

Convivenza e nozze in vista per Elodie e Franceska

Dunque, si parla ormai di convivenza imminente per Elodie e Franceska. Il loro incontro – avvenuto per motivi professionali – risale al 2022, quando la cantante era ancora impegnata con Andrea Iannone: la ballerina è entrata a far parte del suo corpo di ballo, seguendola ad ogni concerto. Qualche anno dopo, è scattata la scintilla. Nel 2025, hanno cominciato a girare le prime indiscrezioni sulla loro storia d’amore, che in realtà non è mai stata ufficializzata. Semplicemente, Elodie e Franceska hanno iniziato a mostrarsi sempre più spesso in pubblico, senza lasciare più dubbi sulla loro relazione.

E adesso sembra che le due abbiano intenzioni serie: già da qualche mese si parla di matrimonio in vista, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia. Dovrebbe trattarsi di una cerimonia super riservata, che verrebbe celebrata a piedi nudi sulla spiaggia, insieme a pochissimi amici e familiari. Ma da parte di Elodie e Franceska non c’è stata ancora alcuna conferma: se davvero dovessero convolare a nozze, tutto avverrebbe probabilmente in gran segreto.