Nata e cresciuta a Roma, la cantante Elodie dopo aver raggiunto il successo ha deciso di trasferirsi a Milano in un appartamento in zona San Vittore

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Cantautrice e attrice tra le più riconoscibili del panorama musicale italiano, Elodie ha costruito un percorso nel campo della musica che l’ha resa una vera protagonista della scena pop. Negli ultimi tempi, però, il suo nome è tornato sulle pagine di gossip per un presunto legame sentimentale con la ballerina Franceska Nuredini in seguito alla rottura della relazione con Andrea Iannone. Oltre al gossip, cresce la curiosità anche intorno alla sua quotidianità, in particolare sul luogo dove vive e su come ha costruito il proprio spazio lontano dai riflettori.

La casa di Elodie a Milano

Oggi Elodie vive stabilmente a Milano, città che rappresenta il cuore della sua carriera e delle opportunità professionali. Qui ha deciso di stabilirsi scegliendo un quartiere centrale ma meno esposto rispetto alle zone più moderne della città. Molti personaggi dello spettacolo, infatti, hanno scelto di vivere a Milano in quartieri moderni come Porta Nuova o CityLife, in soluzioni che regalano una vista meravigliosa sullo skyline meneghino.

Come riporta ‘FanPage’, invece, la scelta della cantante romana sarebbe ricaduta su San Vittore, un’area storica, elegante e ben collegata, considerata comunque una delle migliori dove comprare casa in città. Sarebbe un immobile di 5 vani dal valore di più di mezzo milione di euro. L’appartamento milanese di Elodie è stato mostrato solo in parte sui social. Gli ambienti appaiono essenziali con una palette cromatica dominata da toni neutri.

Il parquet contribuisce a rendere gli spazi caldi e accoglienti, mentre nel soggiorno spicca un divano in velluto dalle tonalità profonde e quadri moderni. Tra gli elementi più rappresentativi non manca un pianoforte bianco, che sottolinea il legame costante di Elodie con la musica. La zona notte, invece, mantiene uno stile ordinato e minimal.

Dalle origini a Roma alla carriera come “ragazza di Porta Venezia”

Elodie, pseudonimo di Elodie Di Patrizi, è nata a Roma il 3 maggio 1990 ed è cresciuta nella Capitale, città che ha segnato profondamente il suo percorso. La cantante ha vissuto a lungo nella zona di Quartaccio nell’area nord-ovest della città. Prima di arrivare al successo, ha attraversato momenti complessi, che lei stessa ha raccontato in alcune occasioni e interviste. Il grande pubblico l’ha scoperta nel 2016 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto, conquistando anche il premio della critica.

Quell’esperienza ha segnato l’inizio della sua carriera discografica, con l’uscita dell’album “Un’altra vita”, che le ha permesso di entrare ufficialmente nel panorama musicale italiano. In realtà, il suo percorso nel mondo dei talent era iniziato già prima quando nel 2008 aveva tentato l’ingresso a X Factor, senza però superare le selezioni finali. Nel 2017 è arrivata un’altra tappa fondamentale, ovvero la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”.

Trasferitasi a Milano dopo il successo, Elodie ha saputo costruirsi una nuova identità anche nella città lombarda. È in questo contesto che è nata l’immagine della “ragazza di Porta Venezia”, espressione diventata simbolica dopo la sua partecipazione, nel 2019, al progetto musicale guidato da Myss Keta. Porta Venezia non è solo un quartiere, ma un luogo che rappresenta inclusività, contaminazione culturale e libertà di espressione.