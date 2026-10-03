Dove vive Elisabetta Canalis quando è in Italia

Sebbene ormai da tanti anni viva a Los Angeles, l'ex velina Elisabetta Canalis torna spesso in Italia per stare con la famiglia: ecco dove si trova la sua casa

La ricordiamo accanto a Maddalena Corvaglia, al suo esordio come velina di “Striscia la Notizia”, ma negli anni a far chiacchierare sono state soprattutto le sue relazioni famosissime, tra cui quella con George Clooney: stiamo parlando di Elisabetta Canalis, splendida showgirl e attrice tra le più note del panorama televisivo italiano. Poi, il cuore l’ha portata oltreoceano e lì è rimasta. Da tanto tempo vive negli Stati Uniti, sebbene torni spesso in Italia per riunirsi alla sua famiglia: scopriamo dove si trova la sua casa.

Elisabetta Canalis tra gli Stati Uniti e l’Italia

Nata e cresciuta a Sassari, dove è rimasta sino alla maggiore età, Elisabetta Canalis si è trasferita ancora giovanissima a Milano, per studiare Lingue e Letterature Straniere all’Università Statale. Qui, tuttavia, si è appassionata al mondo della recitazione e ha ben presto abbandonato gli studi, iniziando a fare provini come attrice. Il successo è arrivato nel 1999, quando la Canalis è stata scelta come velina mora per “Striscia la Notizia”, accanto alla bionda Maddalena Corvaglia. Insieme, hanno fatto la storia del tg satirico di Canale 5, aprendo la strada a tantissime altre ragazze che hanno poi seguito le loro orme.

Elisabetta ha poi proseguito la sua carriera in televisione e al cinema, e ancora oggi la si vede spesso impegnata davanti alle telecamere. Ma non è solo la sua bravura ad aver fatto parlare di lei: nel corso degli anni, la Canalis è stata sentimentalmente legata ad alcuni personaggi famosi che l’hanno fatta finire sulle prime pagine delle riviste di gossip. Storiche sono le sue relazioni con Christian Vieri e, in seguito, con l’attore hollywoodiano George Clooney. Ormai attratta dagli Stati Uniti, nel 2014 è convolata a nozze con il chirurgo Brian Perri, dalla quale ha avuto sua figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis si è dunque trasferita oltreoceano: per diversi anni ha vissuto in una magnifica villa con piscina a Beverly Hills, che ha lasciato dopo la separazione dal marito Brian. Adesso, l’ex velina abita in una graziosa villa a Los Angeles, in un quartiere scelto da molti vip perché offre privacy e sicurezza, come riporta “Idealista”. Ma la Canalis continua ad essere profondamente legata all’Italia, dove torna ogni volta che può. Se prima di partire per gli Stati Uniti aveva una casa a Milano, da tempo vi ha rinunciato. Quando rientra nel nostro Paese, dunque, approfitta dell’ospitalità della sua famiglia in Sardegna.

Dove si trova la casa di Elisabetta Canalis in Sardegna

Il legame di Elisabetta Canalis con la Sardegna è davvero molto forte, tanto che qui si è sposata con Brian Perri nel 2014. Il matrimonio è stato celebrato ad Alghero, a poca distanza dalla città natale della showgirl. E proprio ad Alghero si trova la casa di famiglia, il suo preziosissimo rifugio dove va a trascorrere le vacanze quando torna in Italia. Se sulla sua vita privata ormai da tempo la Canalis cerca di mantenere un po’ di privacy, sulla villa in Sardegna è riuscita addirittura a far calare un alone di mistero.

Elisabetta non ha mai mostrato la sua residenza di famiglia ad Alghero, così da potersi circondare del massimo riserbo nei momenti in cui ritorna a casa. E a questo proposito, pare che nell’aria sia in vista un trasferimento: “Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia. Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati” – ha rivelato la Canalis in un’intervista al magazine “F”. Chissà, potrebbe essere proprio la sua Sardegna a fare da sfondo al suo sogno.