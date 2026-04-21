Dove vive Elettra Lamborghini: le case in Italia e all’estero

Dall'incantevole proprietà di Miami alla residenza "privata" sulle colline Bolognesi: scopriamo quali sono le case in cui vive Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, ereditiera di una delle famiglie più ricche d’Italia, ha costruito la sua carriera su un personaggio a dir poco eclettico: cantante di successo, è spesso ospite in televisione ed è una vera star dei social, con la sua spontaneità e un sorriso incantevole che conquista i fan. Ormai da tempo, la Lamborghini vive la sua quotidianità tra l’Italia e l’estero, sia nella terra d’origine di suo marito Afrojack (i Paesi Bassi) che negli Stati Uniti. Scopriamo quali sono le sue lussuosissime case in giro per il mondo.

Dove vive Elettra Lamborghini in Italia

Elettra Miura Lamborghini, figlia e nipote degli imprenditori Tonino e Ferruccio (quest’ultimo fondatore della celebre azienda automobilistica Lamborghini), è nata e cresciuta a Bologna, ma sin dalla sua infanzia la sua vita è stata caratterizzata da frequentazioni internazionali. I suoi esordi televisivi risalgono al 2015, e nel corso degli anni Elettra si è fatta conoscere sia dal pubblico italiano – soprattutto come protagonista di “Riccanza” – che da quello spagnolo e dell’America Latina. Poco dopo, ha preso il via anche la sua carriera musicale, che l’ha portata persino due volte al “Festival di Sanremo”.

Anche sul versante privato, la Lamborghini vanta un respiro internazionale: nel 2020 è convolata a nozze con Nick Leonardus van de Wall, dj olandese conosciuto con il nome d’arte di Afrojack, durante una splendida cerimonia che si è tenuta presso Villa del Balbiano, sul lago di Como. Non sorprende, dunque, che l’ereditiera della famiglia Lamborghini abbia diverse proprietà sparse tra l’Italia e l’estero, tra le quali si divide in base alle necessità. Ancora fedele alle sue origini, come rivela “Leggo”, l’artista ha una villa a pochi passi da Bologna, immersa tra le colline. Sviluppata su due livelli, è molto lussuosa e caratterizzata da un mix di stile classico e moderno.

Sebbene sui social Elettra sia molto attiva, sembra anche essere particolarmente riservata su quello che considera il suo “rifugio”, la splendida residenza bolognese. A quanto pare, stando a “Immobiliare”, la Lamborghini avrebbe poi un’altra base italiana: si tratterebbe di un appartamento a Milano, sul quale non si hanno ulteriori informazioni. Sarebbe comunque una scelta dettata dalla comodità, dal momento che spesso l’artista ha impegni professionali che la portano nel capoluogo lombardo.

Le case di Elettra Lamborghini all’estero

Ma è fuori dall’Italia che Elettra Lamborghini trascorre la maggior parte del suo tempo. Sposata con Afrojack, nato e cresciuto in una piccola cittadina olandese, la cantante ha dunque una gigantesca villa a due piani nei Paesi Bassi: in base alle rivelazioni di “Leggo”, la casa è in stile Liberty ed è circondata da un grandissimo parco. Come si può notare anche nelle foto che Elettra pubblica di tanto in tanto sul suo profilo, l’arredamento di questa villa è lussuoso, caratterizzato da colori neutri e dettagli classici, che si armonizzano alla perfezione in un ambiente più moderno.

Infine, la Lamborghini possiede un mega appartamento a Miami, negli Stati Uniti: è qui che trascorre generalmente i suoi inverni, approfittando del clima caldo e delle lunghe giornate di sole. La casa si trova all’interno di uno dei grattacieli affacciati lungo la spiaggia di South Beach, offrendo una meravigliosa vista sull’oceano. Gli spazi sono ampi e luminosi, distribuiti su più livelli e generosamente arredati con eleganza. Dai dettagli emerge tutto il lusso di cui Elettra ama circondarsi, a partire dai marmi bianchi della cucina ai preziosi cenni dorati dell’arredamento.