Sentimentalmente legati ormai da 20 anni, Elena Santarelli e Bernardo Corradi vivono in un grande appartamento nel cuore di Roma assieme ai loro figli

Ex modella e showgirl dalla bellezza irresistibile, Elena Santarelli è da tempo legata all’ex calciatore Bernardo Corradi, oggi militante nello staff tecnico del Milan: i due vivono da tanti anni a Roma, città dove hanno cresciuto i loro figli. Qui, in uno dei quartieri più esclusivi della capitale, la coppia ha acquistato la propria casa, all’interno della quale ogni tanto i fan possono sbirciare grazie alle foto social condivise proprio dalla showgirl. Scopriamo dove si trova l’appartamento di Elena Santarelli e di suo marito Bernardo Corradi.

Dove vivono Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Roma

Nata a Latina e cresciuta nel vicino borgo di Sermoneta, la splendida Elena Santarelli ha debuttato giovanissima come modella per alcuni brand molto famosi, per poi diventare nota al pubblico grazie al ruolo di valletta a “L’Eredità”, all’epoca condotto da Amadeus. Da quel momento, le si sono spalancate le porte dello spettacolo sia come showgirl che nei panni di attrice – nel suo curriculum, la Santarelli vanta infatti diversi film in cui ha recitato accanto a grandi nomi del panorama italiano. Dal 2006, è sentimentalmente legata a Bernardo Corradi. Quest’ultimo, nato a Siena, ha militato come calciatore in numerose squadre italiane e straniere.

I due si sono conosciuti quando Corradi giocava proprio all’estero, nel Manchester City, e tra di loro è ben presto sbocciato l’amore. Oggi lui ha lasciato il campo, ma è ancora impegnato nel mondo del calcio: dopo alcuni anni come allenatore, si è ritrovato nello staff tecnico del Milan, attualmente gestito da Massimiliano Allegri. La storia d’amore tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sfociata nel 2014 in un romantico matrimonio che si è svolto in Toscana, è stata coronata dalla gioia di due figli, Giacomo e Greta. La famiglia vive oggi a Roma, e più precisamente nell’elegante quartiere di Vigna Clara.

Situato nella zona di Roma Nord, il quartiere è uno dei più esclusivi della capitale: è qui che hanno trovato casa Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi, ma storicamente vi hanno vissuto molti vip – tra cui anche Raffaella Carrà. La Santarelli ha un bell’appartamento distribuito su due livelli, il quale gode di uno splendido affaccio sulla città. La vista panoramica, tuttavia, non è certo l’unico pregio dell’abitazione: sebbene sia piuttosto riservata, Elena ha aperto più volte le porte della sua casa ai fan, mostrando siale foto sui social che ai giornalisti.

I dettagli della casa di Elena Santarelli

Come riporta “La Repubblica”, la casa di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è il perfetto mix di eleganza e semplicità: gli ambienti sono spaziosi e ben illuminati, grazie alle ampie finestre da cui entra molta luce naturale. Pareti bianche e parquet chiaro rendono l’atmosfera calda e accogliente, così come gli arredi in stile minimal contemporaneo. Non mancano elementi di design, come i dettagli pop che ravvivano il living. Grande spazio è dato alla cucina, dove la famiglia ama riunirsi quotidianamente: funzionale e confortevole, è dotata di tutto ciò che serve per preparare ricette light e deliziose al tempo stesso, una delle grandi passioni di Elena.

E infine, come già detto, c’è la splendida vista su Roma: l’appartamento di Vigna Clara ha un grande terrazzo che offre alla famiglia la possibilità di godersi un po’ di relax all’aria aperta, l’ideale per far divertire i bambini in estate – e per concedersi qualche cena con gli amici, come la Santarelli e suo marito sono soliti fare durante la bella stagione.