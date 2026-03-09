Dove vive Diletta Leotta e il "segreto" del matrimonio con Karius

Originaria di Catania, la conduttrice Diletta Leotta vive ormai da molto tempo a Milano: scopriamo insieme dove si trova l'appartamento in cui abita

Dalla solatia Sicilia alla vivace (ma un po’ grigia) Milano: la conduttrice sportiva Diletta Leotta, uno dei volti più affascinanti della tv italiana, ha scelto il capoluogo lombardo come base quotidiana per vivere, tra lavoro e famiglia. Ma il suo cuore è rimasto a Catania, nella meravigliosa città che le ha dato i natali. E così, sebbene a Milano abbia un lussuoso appartamento dotato di tutti i comfort, la giornalista di DAZN ha di recente acquistato un’abitazione lungo la costa orientale siciliana. Infine, non tutti sanno che la Leotta e suo marito vivono in case separate – cosa che lei stessa considera il vero segreto di un matrimonio felice: scopriamo qualcosa in più.

L’appartamento a Milano dove vive Diletta Leotta

Diletta Leotta, una delle più apprezzate giornaliste sportive del panorama italiano, vive da molti anni a Milano: vi si è trasferita dalla Sicilia, dove è nata, per poter seguire alcune importanti opportunità lavorative e ha deciso di rimanervi, sempre per motivi professionali. Ma dove abita? Dopo aver lasciato il pied-à-terre che aveva scelto come sua prima residenza meneghina, la Leotta ha acquistato un lussuosissimo appartamento nel quartiere di Porta Nuova, situato nella zona nord di Milano, a poca distanza dalla stazione di Porta Garibaldi – quindi ottimamente servita.

Diletta ha optato per una soluzione moderna ed elegante: l’appartamento si trova nel complesso chiamato Giardini d’Inverno, che comprende soltanto 95 unità abitative ed è dotato di ogni comfort (piscina sul tetto, palestra e persino alcune serre). Come si evince dalle molte foto social che la conduttrice pubblica per i suoi follower, la casa è davvero splendida e ogni dettaglio è stato pensato con cura. I colori chiari e le grandi vetrate con vista sullo skyline di Milano rendono gli ambienti molto luminosi e vivibili, inoltre gli spazi sono pensati per sopperire ad ogni esigenza – non manca un angolo dedicato allo yoga, una delle attività preferite della Leotta.

Perché Diletta Leotta e il marito Loris Karius vivono in case separate

L’appartamento milanese in cui Diletta Leotta vive, un vero gioiellino, non è però condiviso con il marito, il calciatore tedesco Loris Karius. La coppia ha fatto una scelta molto particolare, vivendo in due case separate. Senza dubbio, si tratta di una decisione presa anche per motivi professionali: la conduttrice ha come base lavorativa la città di Milano, mentre suo marito milita nello Schalke 04, squadra di calcio tedesca. E così, Diletta trascorre le sue settimane nel capoluogo lombardo, per poi ricongiungersi non appena possibile a Loris nella sua casa in Germania.

“Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica” – ha rivelato la giornalista sportiva ai microfoni di Paola Perego, nel podcast “Poteva andare peggio”. Per Diletta, questa scelta è alla base di un matrimonio felice e sano. Lei e Loris Karius si sono conosciuti nel 2022 e la loro storia d’amore è presto decollata: appena un anno dopo è nata la loro prima figlia Aria, mentre le nozze sono arrivate nel giugno 2024. Ora i due sono in attesa del loro secondogenito, un maschietto atteso per la primavera del 2026.

Diletta Leotta e la casa a Catania

Come abbiamo già anticipato, Diletta Leotta vive ormai da tempo a Milano, ma il suo cuore è rimasto a Catania. È qui che la conduttrice è nata e cresciuta, tanto che qualche anno fa ha deciso di investire nell’acquisto di un appartamento extra lusso dove trascorrere le sue vacanze. La Leotta ha scelto una residenza all’interno del complesso Torre Zefiro A, di nuovissima costruzione nel quartiere marinaro di Ognina. Si tratta di un’architettura bioclimatica e sostenibile, che si sviluppa su 13 piani ed è dotata di tutti i servizi – tra cui due piscine con vista sul mare e sull’Etna.