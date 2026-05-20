Dove vive Diego Abatantuono: da Milano alla sua casa al mare

L'attore, nato e cresciuto in un quartiere di periferia a Milano, ha girato tutta l'Italia: oggi è tornato a vivere nel capoluogo lombardo, ecco la sua casa

Diego Abatantuono è uno degli attori più famosi del nostro panorama cinematografico, con una lunga carriera alle spalle e decine di film che hanno fatto la storia della commedia italiana. Da sempre molto riservato sulla sua sfera più intima, ha però più volte rivelato la sua vita itinerante: gli impegni professionali lo hanno spinto a girare per gran parte d’Italia, in luoghi dove non è mai riuscito a mettere radici. Alla fine, è tornato nella sua amata Milano. Qui, sebbene distante dal quartiere in cui è nato, oggi Diego Abatantuono vive con la sua famiglia.

Diego Abatantuono e l’appartamento a Milano

Nato a Milano da mamma di origini comasche e papà pugliese, Diego Abatantuono è cresciuto al Giambellino, all’epoca un quartiere dell’estrema periferia della città lombarda. Grazie a sua madre, guardarobiera presso lo storico Derby Club di Milano, sin da bambino ha scoperto il mondo del cabaret e vi si è appassionato. Durante gli studi ha iniziato a lavorare come tecnico delle luci dietro le quinte, ma ben presto ha mostrato una vena comica irresistibile: assieme ad altri grandi nomi del panorama cabarettistico dell’epoca, come Massimo Boldi ed Enzo Jannacci, ha fondato il Gruppo Repellente e ha dato il via alla sua carriera.

Oggi Diego Abatantuono è un attore molto apprezzato dal pubblico, nonché pluripremiato per via dei suoi ruoli iconici in alcuni film che hanno riscosso maggior successo. Proprio a causa dei suoi impegni professionali, il comico ha vissuto in moltissimi posti diversi. Come lui stesso ha rivelato a “Vanity Fair Stories”, ha girato in lungo e in largo: “Ho passato la mia vita in macchina, negli alberghi, nei residence. Avrò cambiato 30 case, ho abitato a Roma, a Lucca, a Bologna, a Milano, in Campania, ma adesso sto volentieri fermo. Ho avuto la fortuna di vedere tanti Paesi che, se fossi rimasto al Giambellino, non avrei mai visto”.

Abatantuono tiene molto alla sua privacy, ma in un’intervista al “Corriere della Sera” ha svelato di avere un appartamento in via Monte Rosa, a due passi dal modernissimo quartiere di CityLife, la zona più amata dai vip. Il suo legame con Milano, inoltre, lo ha portato a scegliere proprio la città lombarda come sede di un’attività ristorativa che coinvolge tantissime persone: in via Vigevano ha aperto, nel 2013, il primo locale della catena The Meatball Family, che reinventa la tradizionale polpetta in un ambiente industriale dallo stile newyorchese. Il successo della polpetteria è stato così grande che Abatantuono e i suoi soci hanno inaugurato un locale anche a Roma.

La casa delle vacanze di Diego Abatantuono a Riccione

Sebbene ormai da tempo ha messo radici a Milano, dove si trova il suo appartamento, Diego Abatantuono è rimasto legato ad un altro posto speciale. Si tratta della città di Riccione, che accoglie la casa delle vacanze della sua famiglia: situata tra le colline, a poca distanza dal mare, l’ha acquistata nel 1982 e vi ha cresciuto i suoi figli, oltre ad avervi ospitato i suoi genitori. Insomma, un posto che rimarrà per sempre nel cuore di Diego, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a “Rimini IN Magazine”: La gente mi piace molto. Persone espansive, ospitali. Con i pro e i contro, i difetti e i pregi. A Riccione si vive bene, ho tanti amici e ci trascorro molto tempo”.