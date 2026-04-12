Dove vive Cristiano Malgioglio: l'appartamento di lusso a Milano

Cristiano Malgioglio, autore di alcuni dei più famosi brani della musica italiana, vive a Milano in un appartamento di lusso con vista sulla città

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Cristiano Malgioglio è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano. Nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945, ha attraversato decenni di musica e televisione essendo stato l’autore di testi entrati nella storia della canzone italiana. Dopo un’infanzia trascorsa tra la Sicilia e l’Australia, dove si era trasferito con la famiglia, è rientrato in Italia e ha iniziato il suo percorso nel mondo artistico. Il suo talento lo ha portato ben presto a Milano, città che ancora oggi rappresenta il suo punto di riferimento. È proprio nel capoluogo lombardo che Cristiano Malgioglio ha scelto di vivere stabilmente, in una casa che rispecchia perfettamente il suo stile.

Dove vive Cristiano Malgioglio a Milano

Oggi Cristiano Malgioglio vive a Milano, a Porta Venezia, che è uno dei quartieri più eleganti e vivaci della città. Si tratta di una zona centrale e prestigiosa, nota per l’architettura storica, i palazzi signorili e la presenza di numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. La scelta di vivere a Milano, quindi, è prevalentemente legata agli impegni professionali e alle opportunità che questa città può dare agli artisti.

La casa di Malgioglio è un appartamento di lusso che riflette pienamente la sua personalità originale e fuori dagli schemi. Gli interni, come emerge da alcuni scatti condivisi sui social, sono caratterizzati da un mix di elementi moderni e dettagli rétro. La cucina è, senza dubbio, una zona importante dotata di arredi eleganti e di un grande tavolo bianco lucido.

Anche nel soggiorno, come riporta ‘Immobliare.it’, spiccano arredi dallo stile originale, un divano angolare e mobili dalle superfici lucide. A completare l’ambiente ci sono quadri, fotografie e oggetti decorativi che raccontano la famiglia, la vita e la carriera dell’artista. Uno degli elementi più apprezzati della casa è, senza dubbio, il terrazzo, ampio e ricco di piante, un piccolo angolo verde nel cuore della città.

La carriera di Cristiano Malgioglio e le collaborazioni “eccellenti”

La carriera di Cristiano Malgioglio è tra le più ricche del panorama italiano. Il suo debutto come autore risale ai primi anni Settanta, ma poi nel corso di quel decennio raggiunge il successo scrivendo brani destinati a diventare classici. Tra questi spiccano “L’importante è finire” e “Ancora ancora ancora”, interpretati da Mina, considerati ancora oggi capolavori della musica italiana. Un altro momento fondamentale della sua carriera arriva nel 1974, quando vince il Festival di Sanremo 1974 come autore del brano “Ciao cara, come stai?” portato al successo da Iva Zanicchi.

Questo traguardo consolida la sua reputazione come uno dei più importanti parolieri italiani. Nel corso degli anni, Malgioglio ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Loredana Bertè e Pupo. Per quest’ultimo ha scritto anche la celebre canzone “Gelato al Cioccolato” che è poi diventata il nome di una gelateria aperta proprio da Pupo.

A partire dagli anni Duemila, Cristiano Malgioglio ha saputo mettersi in gioco anche come personaggio televisivo, partecipando anche a reality come ‘L’isola dei Famosi’ e ‘Il Grande Fratello Vip’. Negli ultimi anni, inoltre, ha condotto il Festival di Sanremo (edizione 2025) con Carlo Conti ma ha anche partecipato a show di grande successo come Amici di Maria De Filippi come giudice. Queste opportunità hanno contribuito a farlo conoscere anche alle nuove generazioni.