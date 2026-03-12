Dove vive Costantino della Gherardesca di Pechino Express

Costantino della Gherardesca, famoso conduttore di Pechino Express, vive nel cuore di Milano in una casa dal design e dall'arredo davvero particolari

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Costantino della Gherardesca è uno dei personaggi più noti della televisione italiana contemporanea. Discendente di una storica famiglia aristocratica, è famoso per il suo stile ironico. Nel corso degli anni si è costruito una carriera televisiva, diventando un volto molto apprezzato dal pubblico, soprattutto grazie alla conduzione del programma Pechino Express. Ma oltre al lavoro televisivo, Costantino della Gherardesca è anche un grande appassionato di arte, architettura e storia, passioni che emergono chiaramente anche nella sua vita e nello stile della sua casa. Il conduttore vive, infatti, a Milano, una città che negli ultimi anni è diventata il centro della sua vita professionale e personale.

Dove vive Costantino della Gherardesca: la casa di design a Milano

Costantino della Gherardesca vive nel cuore di Milano, in un’abitazione dal design ispirato all’architettura viennese di inizio Novecento. Tra i personaggi che hanno influenzato maggiormente la residenza milanese del conduttore ci sono infatti Josef Hoffmann e Adolf Loos, due grandi nomi dell’architettura europea del periodo prebellico. Hoffmann e Loos, vissuti entrambi a cavallo tra Ottocento e Novecento, sono considerati tra i principali architetti alle origini del Movimento Moderno.

Ispirandosi allo stile di questi artisti, Costantino della Gherardesca ha voluto ambienti sobri ed essenziali. Non ci sono tende alle finestre, scelta voluta proprio per evitare qualsiasi elemento decorativo ritenuto superfluo. Il pezzo forte della casa è rappresentato dal grande tavolo da pranzo LC6, progettato da Le Corbusier insieme a Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret. Si tratta di uno dei pezzi iconici del design modernista. Nella vita quotidiana del conduttore, però, il tavolo raramente rimane libero dato che spesso è occupato dai suoi libri e dai materiali di lettura.

La casa ospita, infatti, una vasta collezione di libri, riviste, cd e DVD che Costantino ha collezionato nel corso degli anni. Tra gli elementi più caratteristici ci sono anche le fotografie d’autore che decorano le pareti. Molte di queste immagini hanno come tema la guerra e fatti storici, due argomenti che affascinano particolarmente il conduttore. Altra cosa molto importante nella vita di Costantino sono gli abiti. Il conduttore possiede molti vestiti che sono distribuiti tra la camera armadio e le diverse stanze dell’appartamento.

Chi è Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express

Costantino della Gherardesca è nato a Roma nel 1977 da una famiglia aristocratica di origine toscana. Dopo aver trascorso parte della sua formazione tra Italia e Stati Uniti, si avvicina al mondo dei media e della comunicazione. La sua carriera televisiva inizia nei primi anni Duemila, quando partecipa a diversi programmi di intrattenimento e talk show. Così, il pubblico in quel periodo comincia a conoscerlo e apprezzarlo grazie al suo stile ironico.

Il vero salto di popolarità arriva però con la conduzione di Pechino Express, reality show che vede personaggi famosi coinvolti in un viaggio avventuroso attraverso diversi paesi del mondo. Il programma, che unisce competizione, scoperta culturale e spirito d’avventura, è diventato uno dei più amati degli ultimi anni grazie anche alla scoperta di itinerari spettacolari tra Asia, Africa e America Latina.

L’ultima edizione di Pechino Express è in partenza oggi, giovedì 12 marzo, e vedrà i concorrenti imbattersi in un viaggio avventuroso in estremo oriente. Accanto a Costantino della Gherardesca quest’anno ci sono anche tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.