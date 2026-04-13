Claudio Amendola, protagonista de "I Cesaroni", vive (e lavora) da sempre nella sua amata Roma: scopriamo dove si trova la sua meravigliosa casa

Attore di grande successo, ma anche produttore, regista e doppiatore: Claudio Amendola ha costruito una carriera basata sul suo talento poliedrico, ed è oggi un volto tra i più amati della televisione italiana. Senza alcun dubbio, uno dei ruoli che maggiormente lo ha consacrato sul piccolo schermo è quello del protagonista della fiction “I Cesaroni”, tornata in onda nel 2026 dopo diversi anni di assenza. E proprio come Giulio Cesaroni, strettamente legato alle sue origini romane, anche Claudio Amendola ha un viscerale amore per la capitale. Tanto che ancora oggi abita nel cuore della città, in un bellissimo appartamento. Scopriamo dove si trova.

Il quartiere di Roma in cui vive Claudio Amendola

Nato e cresciuto a Roma, e più precisamente nella zona della Balduina, da giovanissimo Claudio Amendola si è guadagnato un posto nel mondo dello spettacolo. Figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, nonché nipote del grande regista Mario Amendola, ha ereditato un talento notevole per la recitazione. E sin dai suoi esordi in televisione e al cinema ha dimostrato di saper portare avanti con orgoglio il nome della famiglia. Proprio per via dei suoi molti impegni professionali, Claudio ha deciso di rimanere nella capitale per non dover sacrificare la quotidianità con i suoi affetti.

Dopo il matrimonio con la doppiatrice Marina Grande, dal quale sono nate due figlie, il protagonista de “I Cesaroni” ha intrapreso una relazione con la collega Francesca Neri. I due hanno vissuto insieme per tanti anni in uno splendido appartamento in zona centrale, dalle parti di Termini: qui è anche cresciuto il figlio Rocco, nato dal loro amore. Nel 2022, però, la relazione è giunta al termine e le strade di Claudio e Francesca si sono separate. L’attore ha deciso dunque di voltare pagina e di acquistare un’altra casa, dove costruire nuovi ricordi insieme alla sua attuale compagna, la costumista Giorgia.

Dove si trova il nuovo appartamento di Amendola? Sebbene l’attore sia molto riservato e non abbia condiviso che pochi dettagli sulla sua vita privata con i fan, in un’intervista è emersa qualche curiosità in più. A quanto pare, Claudio abita lungo via di Vigna Stelluti, una delle principali del quartiere residenziale di Vigna Clara: si tratta di una zona molto elegante e raffinata, ricca di aree verdi e ben collegata al centro. La casa è molto luminosa e arredata con gusto, sebbene in modo sobrio. Dominano i colori neutri e ogni dettaglio è pensato con cura per coniugare funzionalità e design.

Dove si trovano i ristoranti di Claudio Amendola

La città di Roma non è solamente il luogo in cui Claudio Amendola ha deciso di restare a vivere, ma anche quello in cui lavora. E, accanto alla carriera nel mondo dello spettacolo, da diverso tempo l’attore ha intrapreso una strada “alternativa”, dedicandosi alla ristorazione. Dopo un primo tentativo negli anni ’90, con il ristorante L’ultima follia aperto a Trastevere, oggi gestisce tre locali e un bar. Il primo, inaugurato nel 2010, è il ristorante Osteria del parco a Valmontone.

A questo, ha fatto seguito il Frezza-Cucina de coccio che ha aperto i battenti nel 2022, a pochi passi dall’Ara Pacis. Nei pressi c’è anche il bar Er baretto de Frezza, localino che ha riscosso grande successo tra gli avventori. Ormai appassionato dal mondo della ristorazione, Claudio Amendola ha ampliato i suoi orizzonti e, nel 2025, ha inaugurato il ristorante Cascina romana a Milano, portando nel capoluogo lombardo un po’ della sua tradizione laziale.