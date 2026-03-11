Dove vive Checco Zalone, nome d'arte dell'attore Luca Medici

Reduce dall'incredibile successo al botteghino del film "Buen Camino", Checco Zalone non ha mai lasciato la sua amata Puglia: ecco dove vive

Dagli esordi come comico nella sua amata Puglia all’incredibile successo cinematografico: la parabola ascendente di Checco Zalone lo ha portato ad essere uno degli attori più quotati del panorama italiano, con all’attivo sei film che hanno riscosso – nella quasi totalità dei casi – i maggiori incassi al botteghino nell’anno di uscita. Si potrebbe pensare che l’attore abbia deciso, per motivi di convenienza, di trasferirsi in una grande città e inseguire la sua carriera. Invece, Checco Zalone ha dato la precedenza al suo cuore: scopriamo dove vive.

La casa di Checco Zalone a Bari

Nato e cresciuto in Puglia, e più precisamente in un paesino in provincia di Bari, l’attore Checco Zalone (pseudonimo di Luca Pasquale Medici) non ha mai lasciato la sua terra d’origine. Nonostante una carriera in rapida crescita lo abbia portato a spostarsi in tutta Italia, dapprima come cabarettista e poi come attore comico e sceneggiatore, non si è lasciato abbagliare dalle comodità di grandi città come Roma e Milano. La sua casa si trova infatti a Bari, un lussuoso appartamento vista mare i cui dettagli sono stati curati personalmente dall’attore, creando un ambiente accogliente e confortevole.

Checco Zalone ha scelto di vivere nel quartiere di Bari Vecchia, a due passi dalla storica Basilica di San Nicola, lungo viuzze acciottolate dove si respira un’atmosfera autentica e genuina. Il suo appartamento è dotato di una grande terrazza che si affaccia sul mare, il luogo ideale per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. All’interno, ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo comfort: l’arredamento è un mix di linee semplici e hi-tech, ma non mancano pezzi di design. Spiccano, infatti, un quadro dell’artista Pietro Ruffo e un pianoforte a coda che Checco si è regalato in occasione del successo riscosso dal film “Sole a catinelle”.

L’amore di Checco Zalone per la Puglia

Sulla casa in cui vive Checco Zalone si sa davvero molto poco: in effetti, l’attore ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, lasciando un alone di mistero sul nido in cui si rifugia quando non è impegnato sul set. Anche i suoi canali social, il mezzo preferito dai colleghi vip per mostrare la loro quotidianità, sono pressoché inesistenti e non ci rivelano alcun dettaglio sul suo appartamento. Quello che emerge, comunque, è un grande amore per la Puglia in cui è nato e in cui ha trascorso la sua giovinezza, alla ricerca di un successo che è rapidamente arrivato – a livelli probabilmente del tutto inaspettati.

Questo amore viscerale per la sua terra natia non ha permesso a Checco Zalone di essere abbagliato dalle luci dei riflettori: l’attore, pur essendo spesso impegnato in giro per l’Italia (e non solo) nelle riprese dei suoi film, non rinuncia a tornare nella casa che si affaccia sui panorami della sua infanzia, per respirare quella quotidianità e quella semplicità che altrove non potrebbe ritrovare. E così, Zalone è rimasto a vivere nella città di Bari, rinunciando ad altre comodità per tornare, ogni volta che è possibile, nel suo ambiente.