Ancora giovanissima, Chanel Totti non ha lasciato il nido: vive nella lussuosa villa all'Eur, uno dei quartieri più esclusivi di Roma, con la madre Ilary Blasi

Nonostante la giovane età, Chanel Totti sembra avere già le idee chiare: vincitrice di “Pechino Express 2026”, programma al quale ha partecipato in coppia con il suo amico Filippo Laurino, non ha intenzione di seguire le orme della mamma e diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Certo, al momento è ancora presto per parlare di una decisione definitiva. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, tornata dalla sua avventura “selvaggia”, ha ripreso in mano gli studi e si dedica ai social, una delle sue passioni. Ma dove vive? Chanel non ha ancora lasciato il nido di famiglia: la sua casa è la splendida villa di Roma che, dopo il divorzio dei suoi genitori, è rimasta a mamma Ilary.

Dove si trova la villa in cui vive Chanel Totti

Nata il 13 maggio 2007, Chanel Totti è ormai diventata un volto noto sia sui social che in televisione, grazie alla recente partecipazione a “Pechino Express 2026”, dove ha trionfato assieme all’amico Filippo Laurino. Figlia d’arte – i suoi genitori sono l’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi -, non sembra particolarmente interessata ad una carriera nel mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan, nel corso del podcast “Supernova”, la giovane ha raccontato la sua esperienza televisiva e ha poi ammesso: “Ho sempre seguito solo i programmi di mia made in tv, mi piaceva anche andare dietro le quinte ma non pensavo di fare un programma prima di ‘Pechino Express’. […] La tv non è una cosa che mi interessa”.

Chanel, che è cresciuta a Roma, oggi si dedica agli studi con passione, frequentando la facoltà di Scienze della Comunicazione proprio nella capitale. E, a quanto pare, per il momento non ha nessuna intenzione di lasciare la città che l’ha vista nascere: come si evince anche dalle molte foto che pubblica sul suo profilo Instagram, la ragazza abita ancora con mamma Ilary e i suoi fratelli, Christian e Isabel. La loro splendida villa, finita qualche anno fa anche al centro della serie tv targata Netflix sulla vita della Blasi, si trova in uno dei quartieri più esclusivi di Roma: si tratta dell’Eur, situato nell’area sud di Roma. La lussuosa residenza, senza dubbio una delle più prestigiose di tutta la città, è stato il luogo in cui la famiglia Totti ha vissuto i suoi momenti più belli – ma anche quelli più difficili.

Dopo il turbolento divorzio tra Ilary e Francesco, quest’ultimo ha lasciato la casa di famiglia e si è trasferito, in compagnia della sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, in un superattico nel quartiere di Vigna Clara – anche se si vocifera di un trasloco in arrivo. La mega villa all’Eur, quindi, è rimasta alla Blasi e ai tre figli nati dalla sua relazione con Totti. Come già anticipato, più volte i padroni di casa hanno aperto le porte della loro lussuosa abitazione alle telecamere, per non parlare delle molte foto che hanno condiviso sui social. La proprietà è a dir poco immensa: la villa conta ben 25 stanze ed è circondata da un grandissimo giardino, dove trovano spazio due piscine (di cui una coperta), un campo da calcetto e uno da tennis.

Chanel Totti e i dettagli della mega villa a Roma

La villa all’Eur, dove Chanel Totti abita assieme alla mamma e ai fratelli, è un vero gioiello. Al suo interno ci sono tantissimi ambienti diversi, come ad esempio una sala cinema e una spa, l’ideale per rilassarsi al termine di una lunga giornata. Gli arredi sono moderni, caratterizzati soprattutto dal bianco e dalle tinte neutre – anche se non mancano dettagli carichi di colore. Il salone, impreziosito da un enorme divano in pelle marrone, è ampio e luminosissimo, mentre in cucina domina il legno, in un curioso abbinamento con l’acciaio del piano di lavoro. Nella zona notte, anch’essa di dimensioni importanti, spicca la camera da letto di Chanel. Tra colori delicati, parquet chiaro e numerosi specchi appesi alle pareti, tutto parla di una ragazza vivace e ricca di interessi.