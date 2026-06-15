Dove vive Cesare Cremonini: le sue case a Bologna e al mare

Se Bologna è la città del cuore, quella dove vive ancora oggi, c'è un altro luogo magico per il cantante: ecco quali sono le case di Cesare Cremonini

Autore di alcune delle canzoni pop di maggior successo degli ultimi decenni, Cesare Cremonini è un cantante di grande fama, ormai da molto tempo avviato alla sua carriera da solista – nonostante, per i più nostalgici, continui ad essere l’ex frontman dei Lunapop. Come si evince dai testi di molti suoi brani, ancora particolarmente forte è il suo legame con la città di Bologna, che gli ha dato i natali. Il cantante abita ancora qui, in un luogo che non è solo d’ispirazione per le sue hit, ma anche un piacevolissimo ricordo d’infanzia. Inoltre, Cesare Cremonini ha una casa al mare dove ama trascorrere le vacanze, proprio come quando era bambino. Scopriamo qualcosa in più.

Cesare Cremonini e l’appartamento con vista sui colli bolognesi

Nato e cresciuto a Bologna, in una zona rurale appena fuori dalla città, Cesare Cremonini si è appassionato alla musica classica quando era ancora un bambino, iniziando a suonare pianoforte all’età di appena 6 anni. Da ragazzino, dopo aver ricevuto in regalo un disco dei Queen, è diventato un grande fan della band e ha cominciato ad appassionarsi alla musica pop e rock. Il successo è arrivato nel 1999, quando – come frontman dei Lunapop – ha pubblicato il suo primo album ed è salito in vetta a tutte le classifiche. Nonostante la fortuna ottenuta, nel 2002 il gruppo si è sciolto e Cesare Cremonini ha intrapreso la carriera da solista, che gli ha permesso di diventare uno dei cantanti più famosi degli ultimi decenni.

Successi come “50 Special” e la più recente “San Luca”, scritta in collaborazione con Luca Carboni, raccontano la Bologna di Cremonini: è qui che il cantante ha trascorso i suoi anni migliori, ma è anche il luogo dove ha scelto di vivere, innamorato da sempre dell’atmosfera culturale e degli splendidi panorami da cui è circondato. Seppure molto riservato sulla sua vita privata, Cesare ha lasciato che i suoi fan carpissero qualche dettaglio su quella che oggi è la sua casa bolognese, sia dalle foto che ogni tanto pubblica su Instagram che da alcune interviste in cui si è sbottonato un po’.

Pur non rivelandone l’esatta ubicazione, in un’intervista del 2022 riportata da “Immobiliare” Cesare Cremonini aveva spiegato la sua scelta di acquistare un appartamento in un posto che ha segnato la sua infanzia. Si tratta di “un ex convento da cui hanno ricavato appartamenti e persino una scuola: io ci ho fatto anche le medie, qua. Lancio un’occhiata là fuori e mi rivedo bambini, mi piace. Per questo ho comprato due camere quassù. L’anno scorso ho acquistato tutto il piano”. A quanto emerge dalle sue parole, inoltre, la casa si troverebbe appena fuori città, immersa nel panorama dei colli bolognesi.

La casa di Cesare Cremonini al mare

Pur amando follemente Bologna, c’è un’altra città cui Cesare Cremonini è molto legato: si tratta di Maratea, piccolo centro balneare in provincia di Potenza, nel cuore della Basilicata. Qui ha trascorso molte estati in vacanza con la sua famiglia, e le bellissime atmosfere lucane hanno ispirato alcune delle sue hit – tra cui la canzone “Vorrei”, che ha scritto ad appena 15 anni. Secondo quanto riporta “Soundsblog”, la casa al mare – acquistata tanti anni fa dal padre – è il suo rifugio quando ha bisogno di allontanarsi dalla città, il luogo dove rilassarsi e godersi un po’ di riposo. Splendide terrazze con vista panoramica, elementi in pietra e tanto verde offrono a Cesare un piccolo angolo di paradiso. Inoltre, l’appartamento è dotato di accesso diretto alla spiaggia: l’ideale per le vacanze estive.