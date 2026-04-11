Caterina Balivo, una delle conduttrici più famose della TV italiana, vive a Roma in un appartamento che vanta un terrazzo con vista sulla città

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Caterina Balivo è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana contemporanea. Nata ad Aversa, in provincia di Caserta, ha costruito nel tempo una carriera solida nel mondo della TV, prima come modella e poi come presentatrice e giornalista. Parallelamente alla carriera, la conduttrice ha creato anche una famiglia e, con il marito e i figli, ora vive in un’altra regione.

In quale città d’Italia vive Caterina Balivo

Caterina Balivo ha scelto di stabilirsi a Roma perché, come riportato da ‘TvBlog’, la scelta le consente di gestire al meglio i suoi impegni professionali. La capitale è infatti il luogo dove si trovano gli studi RAI in cui si registrano quotidianamente molti dei programmi che conduce o a cui partecipa. La conduttrice vive nella Città Eterna insieme al marito Guido Maria Brera, con il quale si è sposata a Capri nel 2014. Insieme alla coppia vivono i figli, Guido Alberto e Cora.

La famiglia rappresenta per la Balivo un punto fermo e spesso condivide anche nei social momenti della loro vita quotidiana in casa. La casa romana è un appartamento che è stato scelto proprio pensando alle esigenze della famiglia e vanta ambienti ampi, luminosi e funzionali. Molto probabilmente nella valutazione l’ha aiutata la sorella, Sarah Balivo, nota set designer.

La dimora della Balivo, infatti, risulta accogliente e curata nei dettagli. Uno degli elementi più apprezzati è la presenza di uno spazio esterno con vista sulla città, che consente di godere della bellezza dello skyline romano, regalando scorci suggestivi soprattutto nelle ore del tramonto. Da alcune foto condivise sui social si può intravedere il terrazzo arredato con mobili di design e con alcune piante ornamentali.

I dettagli della casa di Caterina Balivo

Nonostante Caterina Balivo sia una persona abbastanza riservata, grazie ai contenuti condivisi sui social e a qualche intervista, è possibile scoprire alcuni dettagli della sua casa. Spesso, infatti, tramite post o stories di Instagram è possibile notare dettagli che riflettono lo stile elegante della sua abitazione. Il cuore della casa è senza dubbio la zona giorno, un ambiente sobrio, caratterizzato da un pavimento grigio, ma tutto è ben illuminato.

L’arredamento è studiato nei minimi dettagli, con pochi elementi selezionati con cura. Tra questi spicca un pezzo iconico di design, ovvero la libreria Joe di Ibride Design che è una scultura a forma di orso dal valore di oltre 3mila euro. Accanto a questo, il salone ospita un grande divano dai toni chiari, una poltrona accogliente e un grande specchio in ottone.

La cucina è un altro spazio centrale della casa dato che qui la conduttrice ama trascorrere il tempo preparando piatti per la famiglia. Spostandosi nella sala da pranzo, si può notare un lungo tavolo in legno scuro, a volte impreziosito da alcuni accessori come candele e fiori. È qui che la famiglia si riunisce per pranzi e cene.

La camera da letto, invece, vanta pareti decorate con una carta da parati floreale che contribuisce a creare un’atmosfera rilassante. Uno degli elementi più affascinanti è la finestra panoramica, che offre una vista privilegiata su Roma. Anche il bagno riflette uno stile ricercato, con una vasca dal design rétro che richiama atmosfere d’altri tempi.