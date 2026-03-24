Nato e cresciuto a Roma, l'attore non ha mai lasciato la capitale: oggi vive in un quartiere storico della città, dove ha un bellissimo attico "segreto"

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Dagli indimenticabili personaggi degli anni ’80 sino al recente successo di “Vita da Carlo”, la serie tv che ripercorre la sua carriera (e ci regala qualche scorcio della sua vita privata): Carlo Verdone è uno degli attori più amati del nostro panorama cinematografico, un’icona che ha reso immortale la commedia italiana. Uomo di grande generosità anche con i fan, Verdone tiene tuttavia moltissimo alla sua privacy. Per questo motivo, ha sempre fatto di tutto per evitare che la sua sfera più intima fosse data in pasto ai tabloid. Sappiamo dunque dove vive l’attore romano, ma sono davvero pochissimi i dettagli trapelati sulla sua casa. Scopriamo qualcosa in più.

L’attico di Carlo Verdone a Roma

Roma è la città del cuore di Carlo Verdone: qui è nato e cresciuto, vi ha frequentato il liceo e l’università, vi ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Ed è ovviamente la capitale che ancora oggi lo ospita, il luogo dove più si sente a casa. L’attore romano abita da tempo in un attico situato nello storico quartiere di Monteverde Vecchio, un’elegante zona residenziale incastonata sul colle Gianicolo, tra Trastevere e Villa Pamphili. Si tratta di uno dei quartieri più tranquilli di Roma, caratterizzato da splendide architetture in stile Liberty e Art Déco, nonché da un’atmosfera intellettuale e colta.

In questo contesto, Carlo Verdone ha creato il suo rifugio che lo accoglie al termine di ogni lunga giornata lavorativa. Ma, essendo davvero molto riservato, l’attore non ha (quasi) mai mostrato il suo appartamento ai fan. Ci sono solo alcune eccezioni, come uno scorcio meraviglioso della terrazza all’ultimo piano del palazzo in cui abita, da cui si gode del bellissimo panorama della Città Eterna. O qualche piccolo dettaglio della sua casa, come il busto di Nerone che Carlo ha ironicamente condiviso sui social nel 2018, in occasione di una partita della Roma, la sua squadra del cuore.

Carlo Verdone e l’appartamento in “Vita da Carlo”

In molti si chiedono se l’appartamento in cui sono state girate le riprese di “Vita da Carlo”, la serie tv targata Amazon Prime Video, è quello in cui vive davvero l’attore. La risposta è no: il set è stato accuratamente ricostruito all’interno degli studi Videa a Roma, grazie al progetto dello scenografo Giuliano Pannuti. Ma è chiaro che l’ispirazione arriva proprio dall’attico romano di Verdone. In particolare, l’enorme terrazzo che offre una splendida vista sulla capitale ricorda moltissimo quello della casa di Carlo, situata nel quartiere di Monteverde Vecchio.

La casa di Carlo Verdone in campagna

C’è infine un altro luogo a cui Carlo è particolarmente legato: si tratta del piccolo borgo di Cantalupo in Sabina, circondato dai monti Reatini e da una natura incontaminata. Qui si trova la residenza di villeggiatura della famiglia Verdone, dove l’attore ha trascorso molto tempo sin da quando era bambino. Il suo rifugio in campagna è un antico casolare in cui abitava il papà Mario, oggi colmo di ricordi familiari: il posto ideale dove ricaricare le energie prima di tornare nel caos della capitale, immergendosi nei mille impegni quotidiani sul set. “La casa in Sabina è l’unico posto in cui riesco a riposarmi, anche a costo di annoiarmi. Intendo abitarci sempre più spesso” – aveva rivelato tempo fa l’attore, in un’intervista al “Messaggero”.