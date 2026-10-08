Dove vive Carlo Cracco: i suoi progetti tra Milano e la Romagna

Lo chef Carlo Cracco divide la sua vita tra Milano dove si trova il celebre Cracco in Galleria e la Romagna dove ha aperto l’agriturismo Vistamare

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Carlo Cracco è un volto noto associato a Milano, dove ha vissuto per anni insieme alla moglie Rosa Fanti e ai figli. Negli ultimi anni, però, la sua vita si è divisa sempre più spesso tra il capoluogo lombardo e le colline della Romagna. Lo chef, infatti, si trova alla guida di diversi progetti gastronomici, dal ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II alla nuova insegna romana Viride, senza dimenticare Vistamare, la tenuta agricola trasformata in un agriturismo.

Carlo Cracco e la sua vita a Milano

La residenza principale di Carlo Cracco si trova a Milano, città nella quale lo chef si è trasferito da giovane e ha vissuto alcune delle tappe decisive della sua formazione professionale. Qui abita con Rosa Fanti, sposata nel 2018, e i loro due figli. Non è noto pubblicamente l’indirizzo preciso dell’abitazione milanese che vuole preservare la sua privacy. Le immagini condivise nel tempo sui social da Rosa Fanti hanno, però, mostrato alcuni particolari della casa. Si tratterebbe di un appartamento elegante nel cuore della città, caratterizzato da grandi vetrate e ambienti arredati con uno stile essenziale.

Uno degli elementi più riconoscibili sarebbe la terrazza che, arricchita da diverse piante, regalerebbe una magnifica vista sulla città di Milano. Anche la camera da letto e il soggiorno godrebbero di una vista aperta sul capoluogo. Il rapporto tra Cracco e Milano è comunque molto solido. La città rappresenta il centro della sua attività imprenditoriale e il luogo nel quale lo chef ha consolidato la propria carriera. Il suo indirizzo più celebre, infatti, è Cracco in Galleria, ospitato nella Galleria Vittorio Emanuele II e premiato con la stella Michelin.

Nel 2026 Carlo Cracco ha affrontato anche la sfida di Roma. Il 27 febbraio ha aperto Viride, il ristorante situato all’interno del Corinthia Rome, in piazza del Parlamento. Il nome Viride deriva dal latino viridis, cioè “verde”, e richiama i giardini di Roma e il rapporto con la natura.

L’agriturismo di Carlo Cracco in Romagna

Accanto alla vita milanese, Carlo Cracco ha costruito un legame sempre più forte con la Romagna. Sulle colline di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, lo chef e Rosa Fanti hanno sviluppato Vistamare, un progetto agricolo che nel 2026 ha ampliato i propri servizi e attività. La scelta del territorio non è casuale. Rosa Fanti è originaria di Santarcangelo, mentre Cracco ha più volte ricordato che sin dalla sua infanzia ha più volte frequentato la zona. Nel 2019 la coppia ha acquistato la proprietà per avviare un’azienda capace di produrre ingredienti destinati ai propri ristoranti.

Nel corso degli anni sono stati impiantati vigneti e uliveti, mentre altri appezzamenti sono stati riservati all’orto e agli alberi da frutto. Vistamare produce vino biologico, olio, conserve e confetture. Nel corso del 2026 il progetto è stato completato con l‘apertura di un agriturismo, ricavato attraverso il recupero degli edifici della proprietà. La struttura dispone di appena quattro camere, una scelta pensata per offrire un soggiorno lontano dai ritmi delle destinazioni turistiche più affollate.

La piscina e gli spazi esterni si affacciano sulla campagna e, nelle giornate limpide, lo sguardo arriva fino alla costa adriatica. Il ristorante di Vistamare conta circa 30 coperti interni e utilizza come punto di partenza i prodotti coltivati nella tenuta. Ortaggi, frutta, olio e vino qui coltivati e prodotti diventano così parte di un’esperienza speciale tra il verde delle colline romagnole.