Dove vive Carlo Conti: la villa sulle colline di Firenze

Carlo Conti, nonostante il successo e la notorietà, ha scelto di continuare a vivere in una residenza immersa nel verde delle colline fiorentine

Carlo Conti è uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. È un conduttore storico della Rai, protagonista di programmi di successo ed è stato più volte al timone del Festival di Sanremo. Nonostante la popolarità e i riflettori, Conti ha sempre mantenuto un profilo discreto, proteggendo con attenzione la propria vita privata. Fiorentino doc, il legame con la sua città non è mai venuto meno. Anche dopo il successo nazionale e gli impegni televisivi che lo portano spesso tra Roma e altre città italiane, Carlo Conti ha scelto di restare vicino alle sue radici. È proprio tra le colline che circondano Firenze, infatti, che il conduttore ha deciso di vivere con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.

La villa sulle colline fiorentine dove vive Carlo Conti

La residenza principale di Carlo Conti si trova sulle alture di Cercina, nel territorio di Sesto Fiorentino, a pochi chilometri dal centro di Firenze. Si tratta di una zona immersa nel verde, caratterizzata da panorami meravigliosi e da un’atmosfera di quiete. Nonostante il successo, infatti, Conti ha sempre preferito uno stile di vita riservato e lontano dai riflettori. La villa toscana è circondata dalla natura e gode di una posizione privilegiata, che consente di vivere momenti di totale tranquillità.

Pur mantenendo grande riservatezza, alcune immagini condivise negli anni dalla famiglia sui social hanno permesso di ottenere alcune informazioni sulla residenza. Uno degli ambienti più amati dal conduttore è lo studio, diventato familiare al pubblico durante alcuni collegamenti televisivi, molti dei quali sono avvenuti durante il lockdown.

La stanza, con pareti in pietra a vista, richiama le atmosfere rustiche delle antiche dimore toscane. Una grande poltrona in pelle color testa di moro, scaffali colmi di libri, dischi e fotografie personali completano lo scenario. Tra i dettagli più notati dai fan, anche le copertine di album iconici dei Pink Floyd, come “The Dark Side of the Moon” e “Wish You Were Here”. All’esterno, il giardino rappresenta uno spazio verde e nei video condivisi sui social è frequente vedere la cagnolina Gina correre nel prato.

Le altre proprietà di Carlo Conti in Toscana

Oltre alla dimora sulle colline, Carlo Conti possiede anche un appartamento nel cuore storico di Firenze, all’interno della suggestiva Torre dei Ramaglianti. Questo edificio medievale, situato nell’Oltrarno tra Ponte Vecchio e Palazzo Pitti, è uno dei simboli architettonici della città.

Dopo le nozze con Francesca il conduttore ha acquistato un attico di circa 70 metri quadrati all’interno della torre. La struttura, risalente all’epoca della famiglia ghibellina dei Ramaglianti, è stata oggetto nel tempo di interventi di valorizzazione, tra cui quelli firmati dall’architetto Giovanni Michelucci, che ha saputo integrare elementi antichi e soluzioni contemporanee. L’appartamento gode di una vista privilegiata sul fiume Arno e sul Ponte Vecchio, offrendo uno scorcio unico sul centro di Firenze.

Oggi rappresenta una residenza esclusiva, il cui valore supera il milione di euro, e testimonia, ancora una volta, il profondo attaccamento di Conti alla sua città. Firenze, infatti, non è solo il luogo in cui è nato e cresciuto, ma il punto fermo della sua vita privata. Un amore condiviso anche dalla moglie Francesca che ha deciso di mettere proprio a Firenze la sede del suo marchio di moda, Coutù.