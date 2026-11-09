Dove vive Biagio Antonacci, famoso cantautore italiano che divide il suo tempo tra la villa da sogno all'isola d'Elba, Milano e l'Emilia Romagna

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Biagio Antonacci è tra i cantautori italiani più amati, con una carriera iniziata alla fine degli anni Ottanta e brani entrati nel repertorio della musica pop nazionale. Il cantante, nonostante sia molto attento alla sua privacy, condivide molti contenuti sui social dove si possono scoprire informazioni e dettagli sulla sua professione ma anche su alcuni tratti della sua vita privata. È così che molti hanno scoperto il suo legame con l’Isola d’Elba, dove Antonacci ha una casa.

Biagio Antonacci e la casa all’Isola d’Elba

Nato a Milano nel 1963 e cresciuto a Rozzano, Biagio Antonacci ha esordito al Festival di Sanremo nel 1988, tra le Nuove Proposte. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo album e da allora la musica è diventata il centro della sua carriera, trasformando Antonacci in uno dei nomi più famosi in Italia. Accanto all’attività di cantautore, un posto speciale nel suo cuore lo ricopre l’Isola d’Elba, località dove ama rifugiarsi nei momenti di relax.

La sua abitazione si trova nel territorio di Rio, nell’area di Capo d’Arco, ed è descritta online su diversi siti come una casa affacciata sul mare dell’Isola d’Elba. La vista dalla sua terrazza è una delle cose che compaiono ogni tanto nei post social. Antonacci è, però, riservato sulla propria vita privata e le informazioni disponibili riguardano soprattutto alcuni momenti condivisi pubblicamente. Non ci sono, quindi, molti dettagli sulla casa.

Il profilo Instagram di Biagio Antonacci offre qualche informazione. Nell’estate del 2025 il cantautore ha pubblicato un video in cui canta Sognami, una delle sue canzoni più famose, insieme a Tananai e Blanco, ospiti nella sua casa. Il filmato, girato sulla terrazza con il mare sullo sfondo, non ha però mostrato molto sugli ambienti privati. Anche nell’estate 2026 Antonacci ha raccontato sui social alcune visite nella zona, confermando un legame con il territorio.

Vita e carriera di Antonacci

La casa all’Elba non è l’unico indirizzo legato alla vita del cantautore. In un’intervista a ‘La Repubblica’, Antonacci ha raccontato di essere residente a Milano ma di avere interessi anche tra Bologna e la zona di Cesenatico. A Bologna ha detto di aver trovato una casa stabile e di considerare la città una seconda patria, anche per il rapporto costruito con la scena musicale locale e per la presenza dei figli avuti con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi.

Nella campagna vicino a Cesenatico, invece, ha realizzato una casa immersa nella natura e una tenuta con animali e coltivazioni, dove produce anche olio e vino. Tra Bologna e la campagna di Cesenatico, Antonacci sembra aver costruito una vita lontana dai palchi, senza interrompere però il legame con la musica. La sua carriera era iniziata, infatti, a Bologna, dove ha mosso i primi passi nella scena musicale, prima di partecipare al Festival di Sanremo nel 1988. L’anno successivo ha pubblicato il suo album d’esordio, Sono cose che capitano.

La notorietà è cresciuta nei primi anni Novanta, con canzoni come Liberatemi e Non so più a chi credere. Da allora Antonacci ha costruito un percorso fatto di album, concerti e collaborazioni, continuando a scrivere gran parte del proprio repertorio. Nel 2026 è tornato a esibirsi con Unplugged, una tournée in diverse arene italiane che ha accompagnato l’uscita del suo nuovo album Mustang.