Dove vive Barbara D'Urso, tra Milano e la campagna toscana

La conduttrice napoletana vive da anni in una splendida casa alle porte di Milano, ma possiede anche una bellissima villa tra le campagne toscane

Barbara D’Urso, per lungo tempo uno dei volti di punta di Canale 5, ha allietato il pomeriggio degli italiani con i suoi talk show di attualità e intrattenimento, fino al travagliato addio a Mediaset. Poi, si è concentrata sulla sua famiglia e ha avuto modo di concedersi un po’ di relax, scegliendo anche di viaggiare. Nonostante le ultime “traversie” televisive l’abbiano spinta a prendersi del tempo per sé, portandola fuori dall’Italia, la conduttrice ha deciso comunque di restare fedele alla sua Milano, la città che l’ha accolta quando ha lasciato la sua terra natale. Scopriamo dove abita oggi Barbara D’Urso.

La casa di Barbara D’Urso a Cologno Monzese

Nata e cresciuta a Napoli, città che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore, Maria Carmela D’Urso ha deciso di cercare fortuna al Nord quando aveva appena 19 anni, sognando di entrare nel mondo della moda. Si è così trasferita a Milano, dove, verso la fine degli anni ’70, ha debuttato come showgirl nell’allora nascente Telemilano 58, che in seguito è diventata Canale 5. È in questo momento che ha assunto il nome d’arte di Barbara D’Urso, dal momento che il suo veniva considerato “troppo meridionale”. Dopo parecchi anni di gavetta in diverse trasmissioni della Rai, la conduttrice ha trovato il suo spazio a Mediaset, diventando uno dei volti più noti dell’emittente.

Barbara D’Urso ha nel suo curriculum una lunghissima lista di programmi cui ha contribuito a dare successo: dal “Grande Fratello” a “Pomeriggio Cinque”, passando per le sue ultime creature “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”, con le quali ha praticamente concluso la sua carriera a Mediaset. Vista la lunghissima collaborazione con l’emittente lombarda, la conduttrice ha deciso di stabilirsi a poca distanza da Milano – e dagli studi televisivi. Come rivela “Today”, la D’Urso ha una casa a Cologno Monzese, piccolo centro abitato alle porte del capoluogo lombardo, dove può coniugare il suo bisogno di tranquillità alla comodità della vicinanza alla città.

La conduttrice ama condividere momenti della sua quotidianità su Instagram, e molte delle sue foto sono scattate proprio in casa: emergono dettagli interessanti sulle sue scelte in fatto di arredo, a partire dal total white della zona giorno e dal parquet chiaro che dona calore all’ambiente. Si può notare come la D’Urso abbia privilegiato uno stile semplice e minimal, che ricorda molto quello scandinavo, dove dominano le tonalità neutre e il verde. L’atmosfera è ariosa e luminosa, grazie alle grandi finestre, ma anche agli specchi e alle luci sapientemente posizionate in tutto l’appartamento. A rendere speciale la casa, infine, sono i peluche di cui Barbara ama circondarsi, donando colore e allegria ad ogni stanza.

Barbara D’Urso e la splendida villa in Toscana

Quando la vita di città si fa troppo stressante, non resta che concedersi una fuga in campagna: Barbara D’Urso, che ama ritagliarsi dei momenti di tranquillità, ha acquistato una splendida villa a Capalbio, pittoresco borgo della Maremma Grossetana, tra le colline toscane. Qui, a poca distanza dal mare, la conduttrice trascorre le vacanze e il suo tempo libero. Come riporta “Fanpage”, la residenza è immersa nel verde, circondata da un ampio giardino dove spiccano delle siepi aromatiche, di cui la D’Urso si prende cura personalmente. Non manca una zona relax con grande piscina a sfioro, il ritrovo ideale per l’estate, che Barbara condivide con i suoi amici e la sua famiglia.