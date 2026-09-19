Dove vive Asia Argento: una casa immersa nei ricordi a Roma

Molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, Asia Argento ha svelato qualche dettaglio sulla sua casa: ecco dove abita l'attrice

Figlia d’arte e grandissima attrice, Asia Argento ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata: dai suoi anni più travagliati e dai tantissimi dolori che ha dovuto affrontare oggi cerca di tenersi lontana, trovando rifugio in quello che è da tanto tempo il suo nido. Asia abita a Roma, la città in cui è cresciuta, circondata dagli affetti che le sono rimasti accanto anche nei momenti più delicati della sua vita. Scopriamo insieme qualcosa della sua casa.

Dove si trova la casa di Asia Argento

Il suo vero nome è Aria Maria Vittoria Rossa Argento, ma tutti la conoscono come Asia: la figlia di Dario Argento, celebre regista capostipite dell’horror italiano, e di Daria Nicolodi è una famosa attrice. Il suo esordio al cinema risale alla metà degli anni ’80, quando era ancora una bambina. Ha lavorato a lungo accanto a suo padre, seguendo le sue orme anche come regista. Asia Argento si muove alla perfezione nel mondo dello spettacolo, avendo dimostrato un talento a tutto tondo: oltre alle sue innegabili doti nella recitazione, nel corso degli anni ha dato prova di avere una splendida voce graffiante nell’interpretare alcune canzoni. Inoltre ha partecipato a diverse sfilate come modella ed è diventata un personaggio televisivo di grande successo.

Asia Argento ha affrontato molte sofferenze nel corso della sua vita, come lei stessa ha raccontato in numerose occasioni. Dal travagliato rapporto con sua madre ai lutti che hanno costellato gli anni della sua gioventù (ha perso la sorellastra Anna Ceroli Nicolodi nel 1994, in un incidente stradale, e il fidanzato Anthony Bourdain, suicidatosi nel 2018), passando per la sua tormentata storia d’amore con Morgan e il loro doloroso addio, per le dipendenze che hanno afflitto la sua vita e per le molestie sessuali subite nel corso della carriera. Tutto questo ha spinto Asia ad essere molto riservata, così da potersi creare un rifugio in cui ritrovare se stessa.

Non sorprende, dunque, che l’attrice non abbia mai svelato molti dettagli della casa in cui abita. Sappiamo che vive ancora a Roma, città in cui è nata e cresciuta, in un appartamento che – come lei stessa aveva raccontato in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” – ha rischiato di dover mettere in vendita nel 2018, dopo l’addio alla giuria di “X-Factor”. Nonostante tutte le difficoltà, Asia si è rimessa in gioco ed è riuscita a tenersi la casa alla quale è molto legata, aprendo le sue porte in rare occasioni per qualche intervista.

I dettagli dell’appartamento di Asia Argento a Roma

Della sua riservatezza ha fatto tesoro, tanto da essere persino scomparsa dai radar dei social, ma Asia Argento ha svelato qualcosa di sé – e soprattutto della sua casa – in alcune interviste. Qualche anno fa, ha permesso alle telecamere di “Fanpage” di entrare nel suo appartamento nella capitale, custode di tantissimi ricordi e della sua grande passione per l’arte.

Tutto parla di Asia: dalle innumerevoli foto appese alle pareti ai quadri d’autore, dai pochi pezzi di design agli arredi vintage, fino agli strumenti musicali e ai poster illuminati dai raggi del sole che entrano dalle grandi finestre. C’è anche un meraviglioso terrazzo, dove l’attrice trascorre i suoi momenti di relax: gode di una bella vista panoramica sui tetti di Roma ed è un piccolo angolo verde, che Asia cura con molta attenzione dedicandosi al giardinaggio.