Dove vive Arisa: la casa a Milano e il mistero sul trasloco

Per tanti anni ha vissuto a Milano, in un piccolo appartamento arredato con molto gusto, ma pare che ora si sia trasferita: ecco dove abita Arisa

La sua è una delle voci più potenti e calde della musica italiana: Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, ha iniziato a cantare già da piccolina mostrando un notevole talento, che l’ha portata più volte sul palco dell’Ariston. Oggi è tra le artiste più amate dal pubblico, con decine di successi in curriculum e diverse partecipazioni televisive – tra cui il ruolo di giurata ad “X-Factor”. Proprio per inseguire il suo sogno di diventare famosa, Arisa ha lasciato la sua terra natia per trasferirsi a Milano: scopriamo dove abita.

Dove si trova la casa di Arisa a Milano

Rosalba è nata a Genova, ma è cresciuta in Basilicata: i suoi genitori sono infatti originari di Pignola, piccolo borgo in provincia di Potenza, ed è qui che ha trascorso la sua infanzia e la sua gioventù, partecipando al suo primo concorso canoro quando aveva appena 4 anni. Dotata di una voce straordinaria, Arisa – questo il nome d’arte che ha scelto per presentarsi al pubblico – ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica proprio in terra lucana, ma il successo è arrivato solamente quando si è trasferita a Milano.

La cantante ha deciso di lasciare il paesino della sua famiglia dapprima per studiare all’università, e poi per sfruttare le numerose occasioni lavorative di una grande città. E, nel 2009, è arrivata la sua grande opportunità: dopo aver vinto SanremoLab, si è aggiudicata l’ingresso tra le “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo, vincendo nella sua categoria. Da quel momento, il successo l’ha travolta. Forse proprio per motivi professionali, Arisa si è stabilita a Milano ormai da molto tempo. Come riporta anche “Il Messaggero”, l’artista ha acquistato un piccolo appartamento di 60 metri quadri nel quartiere di Porta Venezia.

Arisa ama condividere alcuni momenti della sua quotidianità con i fan, e sui social pubblica spesso foto che la ritraggono nell’appartamento in cui vive. La casa, piccolina ma molto luminosa, ha un bell’affaccio sulla città e grandi finestre da cui entra una splendida luce naturale. Pareti bianche e pavimenti in marmo chiaro rendono l’ambiente ancora più arioso, mentre gli arredi sono eleganti e funzionali al tempo stesso. Non mancano dettagli di design e scelte decorative che rispecchiano la personalità della cantante: nella zona living spiccano molte librerie e un prezioso pianoforte nero, ma anche diverse opere d’arte e grandi specchi.

Arisa e il misterioso trasferimento a Roma

Sebbene Arisa abbia acquistato da diversi anni il suo appartamento a Milano, ha sempre mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine, la Basilicata. Ma c’è di più: secondo alcune indiscrezioni, tra il 2025 e il 2026 la cantante avrebbe affrontato un trasloco. Già da qualche tempo, infatti, gli impegni professionali portavano Rosalba sempre più spesso a Roma, dove – ma queste rimangono solamente voci di corridoio – pare che abbia deciso di trasferirsi per comodità. Come riporta “TvBlog”, in un’intervista Arisa avrebbe definito la città “caotica ma piena di stimoli”, e avrebbe affermato di aver trovato il perfetto equilibrio tra privacy e voglia di condividere proprio nella sua nuova casa romana – sulla quale, tuttavia, non sono ancora emersi dettagli.