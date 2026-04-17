Noto volto della televisione italiana, Antonella Elia vive a Roma in una casa che rispetta il suo carattere solare ma si trova spesso anche a Milano

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Antonella Elia è uno dei volti più riconoscibili e discussi della televisione italiana. Dagli esordi negli anni Novanta fino alle partecipazioni più recenti nei reality come il Grande Fratello, la sua carriera è stata caratterizzata dalla sua forte personalità e dal suo stile diretto che l’ha resa spesso al centro dell’attenzione mediatica. Showgirl, opinionista e presentatrice di numerosi programmi, Antonella Elia continua ancora oggi a essere una delle protagoniste del panorama televisivo italiano. Lontano dalle telecamere, una delle curiosità più frequenti riguarda la sua vita privata e com’è davvero la casa di Antonella Elia.

Dove vive Antonella Elia, una vita tra Roma e Milano

Negli ultimi anni, la vita di Antonella Elia si è divisa principalmente tra Roma e Milano, due città importanti per chi lavora nel mondo dello spettacolo in Italia. Come scrive ‘Leggo’, la Capitale rappresenta il suo punto di riferimento più stabile, mentre Milano è la città che la ospita molto spesso per gli impegni professionali in televisione. La sua abitazione principale, quindi sarebbe quella di Roma, in una zona residenziale tranquilla, lontana dal caos del centro.

Non sono noti dettagli precisi sull’indirizzo, anche per una questione di privacy, ma dalle immagini condivise nel tempo nei social è emersa una casa dotata anche di spazi esterni. L’abitazione, si legge sempre su ‘Leggo’, si distingue per gli ambienti curati e luminosi. Gli interni sono caratterizzati da colori chiari, arredi moderni e dettagli che riflettono spesso la sua personalità estroversa. Il soggiorno rappresenta il cuore della casa con un ambiente luminoso, arredato con divani comodi, elementi di design e oggetti personali che raccontano passaggi importanti della sua carriera.

Sono presenti anche diverse fotografie e ricordi legati al mondo televisivo e ai progetti che l’hanno vista coinvolta. Anche la cucina ha un ruolo importante nella casa romana di Antonella Elia e per questo lo spazio è organizzato in modo pratico, pensato per la quotidianità ma senza rinunciare all’estetica. La zona notte, invece, vanta toni delicati e arredi essenziali che contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante.

Carriera e storia di Antonella Elia

Nata a Torino, Antonella Elia è diventata sin da giovane un volto della televisione italiana. La sua carriera, infatti, affonda le radici negli anni Ottanta quando è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie ed è stata valletta di Corrado nel programma “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”. Negli anni Novanta affianca Enrica Bonaccorti nella conduzione del programma “Non è la Rai”.

Dopo questa esperienza Antonella ha partecipato a programmi di intrattenimento che l’hanno resa rapidamente popolare, grazie al suo stile spontaneo e solare. Nel corso della sua carriera, quindi, ha collaborato con diversi personaggi del mondo della televisione italiana come Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Piero Chiambretti e Barbara D’Urso. Ha, inoltre, attraversato diverse fasi professionali, passando dal ruolo di presentatrice a quello di opinionista e di attrice. Oltre a diverse performance in teatro ha preso parte anche a una puntata della sitcom “Casa Vianello”.

Negli ultimi anni ha partecipato anche a diversi reality famosi come “L’Isola dei Famosi” in due edizioni, “Temptation Island” nel 2020 e “Pechino Express”. Oltre a questo, è stata concorrente al “Grande Fratello VIP” nell’edizione del 2020 ed è concorrente anche in quest’ultima edizione del 2026.