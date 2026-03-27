Dopo tanti anni trascorsi tra Milano e Roma, la conduttrice ha deciso di trasferirsi in mezzo alla natura: ecco dove vive oggi Antonella Clerici

Regina del mezzogiorno in cucina, Antonella Clerici è il volto sorridente e “di famiglia” che da tanti anni entra nelle case degli italiani, portando la sua genuinità e il suo buonumore. La conduttrice, indissolubilmente legata ai talk show che la vedono ai fornelli, è stata per lungo tempo al timone de “La Prova del Cuoco” e ad oggi è alla guida di “È sempre mezzogiorno!”, regalando ai suoi spettatori tante ricette deliziose e consigli culinari molto apprezzati. Ma com’è la sua quotidianità, una volta che le telecamere si sono spente? Antonella Clerici è una grande amante della natura e, in netta controtendenza rispetto ai suoi colleghi, ha deciso di trasferirsi lontano dal caos delle grandi città. Scopriamo dove vive.

Dove abita oggi Antonella Clerici

Nata e cresciuta a Legnano, piccola cittadina della provincia milanese, Antonella Clerici è oggi uno dei volti più noti della televisione italiana. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata quando, negli anni ’80, si è trasferita a Milano per studiare Giurisprudenza all’università e si è trovata tra le mani l’occasione di lavorare a Telereporter, emittente locale. Con il consolidarsi del successo come annunciatrice televisiva e, in seguito, conduttrice, Antonella ha messo radici nel capoluogo lombardo: vivere vicino agli studi Rai si è rivelato una gran comodità.

Per lo stesso motivo, quando le è stata affidata la conduzione de “La Prova del Cuoco”, le cui puntate venivano registrate a Roma, la Clerici si è trasferita nuovamente e ha acquistato un appartamento nella capitale. Ma la sua passione per la natura e i ritmi più lenti della provincia, che hanno caratterizzato la sua infanzia, non l’hanno mai abbandonata. Così, nel 2018 ha fatto una scelta molto particolare – sicuramente diversa da quella di molti altri colleghi, che preferiscono rimanere in città. La conduttrice, che all’epoca aveva una figlia ancora piccolina e da poco tempo un nuovo compagno, ha fatto i bagagli ed è andata a vivere in un piccolo borgo piemontese.

Antonella Clerici vive ancora oggi ad Arquata Scrivia, paesino di campagna situato in provincia di Alessandria, insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. Qui, finalmente lontana dal caos cittadino, ha trovato i suoi spazi e il contatto con la natura che tanto le mancavano. La sua è una splendida “casa nel bosco”, immersa nel verde e con una bellissima vista incontaminata. Il luogo ideale dove far crescere sua figlia e i suoi amati cagnolini Argo, Pepper e Simba.

Antonella Clerici e la sua “casa nel bosco”

Com’è la casa di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia? Si tratta di una villetta circondata dai boschi, con grandi spazi ben illuminati e ovviamente un bellissimo giardino. All’interno, dettagli rustici e moderni convivono alla perfezione: il legno è l’elemento principale, che ben si abbina ai colori caldi e neutri scelti per l’arredamento. Il camino dona un’atmosfera accogliente al salone, e le grandi vetrate lasciano entrare molta luce solare, regalando al contempo una vista mozzafiato sulla natura circostante.

Sebbene la conduttrice sia molto riservata sulla sua vita privata, ha spesso lasciato “entrare” i fan nella sua casa piemontese. Antonella ama infatti condividere sui social qualche scorcio della sua villetta immersa nel verde, tra cui la palestra che ha allestito in casa. Per non farsi mancare niente, la stanza è ben attrezzata così da permettere alla Clerici di tenersi in forma, e ovviamente ci sono ampie finestre per godersi anche da qui il panorama.