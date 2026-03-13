La cantante Annalisa nonostante la fama ha scelto di vivere in una casa nella sua regione d'origine, la Liguria, lontano dalla luce dei riflettori

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Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, è una delle cantanti più famose del pop italiano contemporaneo. La sua popolarità è cresciuta rapidamente dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2010, esperienza che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Negli anni successivi la cantante ha pubblicato numerosi album di successo e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Nonostante la fama e una carriera che la porta spesso in tour e in studio di registrazione tra Milano e Roma, Annalisa ha scelto di vivere lontano dalle grandi metropoli.

La cantante, infatti, ha deciso di stabilirsi in una località affacciata sul mare della Liguria, regione alla quale è profondamente legata.

Dove vive Annalisa: la casa a Chiavari tra mare e tranquillità

Annalisa vive a Chiavari, una cittadina elegante della Riviera di Levante, situata non lontano da alcune delle mete più famose della costa ligure come Portofino e le Cinque Terre. Secondo quanto emerge da alcuni giornali e dalle immagini condivise sui social, l’abitazione di Annalisa vanta uno stile contemporaneo. Gli ambienti sono luminosi e caratterizzati da grandi finestre che permettono alla luce naturale di entrare. L’arredamento è essenziale e moderno, con mobili dal design pulito e colori chiari che contribuiscono a creare un’atmosfera particolare.

Alcuni dettagli, come oggetti decorativi ispirati al mare e materiali naturali, richiamano l’ambiente marinaro. La casa è condivisa con il marito Francesco Muglia, con cui la cantante si è sposata nel 2023. Il matrimonio è stato celebrato proprio in Liguria, in una cerimonia piuttosto riservata. Per Annalisa vivere a Chiavari significa mantenere un legame forte con le proprie radici liguri. Nonostante il successo e i numerosi impegni professionali, la cantante ha più volte raccontato quanto sia importante per lei tornare a casa dopo concerti, eventi e apparizioni televisive.

Annalisa Scarrone e la passione per il mare

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa ha saputo trasformare una passione per la musica, coltivata fin da giovanissima, in un percorso di grande successo. Prima di diventare una delle popstar più amate in Italia, Annalisa Scarrone ha seguito un percorso piuttosto diverso. Dopo il diploma si iscrive all’università e consegue una laurea in Fisica, dimostrando una forte passione per la scienza. Parallelamente continua però a coltivare la musica, partecipando a progetti musicali locali.

La svolta arriva nel 2010 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show Annalisa arriva fino alla finale e conquista immediatamente l’attenzione del pubblico. Da quel momento la sua carriera discografica prende il volo. Oltre alla musica, però, Annalisa ha anche un’altra grande passione: il mare. In particolare, intervistata da ‘la Repubblica’, ha spiegato che il mare è sempre stato una presenza costante della sua vita. Per alcuni anni Annalisa ha vissuto in una mansarda all’ottavo piano affacciata sull’Aurelia, da cui poteva vedere quasi esclusivamente il mare. Da quella prospettiva osservava la spiaggia, le auto che passavano e le persone che camminavano lungo la costa.

È un luogo che per lei è diventato molto importante perché proprio lì sono nate molte delle sue prime canzoni. Sempre durante l’intervista a ‘La Repubblica’ Annalisa racconta spesso che, da bambina quando viveva nella Val Bormida, una zona dell’entroterra ligure è sempre stata attratta dal mare. Per questo motivo, ogni occasione per andare al mare rappresentava un momento speciale. Ricorda ancora le estati con la madre e il viaggio verso la spiaggia, accompagnato dalla canzone “Mare mare” di Luca Carbone.