Dove vive Andrea Pirlo: le sue case tra l'Italia e Dubai

Ormai di casa a Torino, dove possiede due proprietà, Andrea Pirlo si divide tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti: ecco dove vive con la sua famiglia

Da quando ha appeso le scarpette al chiodo, Andrea Pirlo – soprannominato il “Maestro” – ha intrapreso la carriera di allenatore e sta girando il mondo assieme alla sua famiglia. Ma l’Italia rimane il luogo in cui torna a rifugiarsi ogni volta che ne ha la possibilità, soprattutto nella sua amata Torino, la città che lo ha accolto durante la sua esperienza nella Juventus e in cui ha deciso di stabilirsi. Scopriamo dove vive Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo e la casa a Dubai

Classe 1979, Andrea Pirlo è nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Brescia, dove ha mosso i suoi primi passi come calciatore. Sin da giovanissimo, si è fatto notare come una vera promessa: la sua carriera è decollata proprio nel Brescia, da cui ha spiccato il volo verso alcune delle più importanti squadre della Serie A italiana. Pirlo ha militato, tra le altre, soprattutto nel Milan e nella Juventus, per poi concludere la sua esperienza calcistica oltreoceano, a New York. In tutto questo tempo, e anche in seguito quando ha debuttato come allenatore, Andrea si è spostato continuamente – e nella maggior parte dei casi ha portato con sé la sua famiglia.

È stato a New York, dove la sua allora compagna (oggi moglie) Valentina Baldini ha dato alla luce i loro figli gemelli. Quindi è tornato a Torino, città che lo ha di nuovo accolto nel suo nuovo ruolo di allenatore della Juventus. Pirlo ha poi lasciato l’Italia per trasferirsi un anno a Istanbul, rientrando ancora una volta in patria – vivendo a Genova per allenare la Sampdoria. Infine, almeno per il momento, il trasloco negli Emirati Arabi Uniti: Andrea Pirlo e sua moglie, assieme ai bambini, vivono oggi a Dubai in un lussuoso appartamento dove hanno trovato la privacy che tanto amano.

Tutte le case di Andrea Pirlo in Italia

Sebbene dal 2025 sia impegnato come commissario tecnico dello United Football Club di Dubai, Andrea Pirlo non perde occasione per tornare in Italia, dove il resto della sua famiglia ha molte attività in attesa. L’ex calciatore possiede diverse proprietà immobiliari, acquistate nel corso degli anni, divise tra le città cui è più affezionato. A partire da Brescia e dintorni, zone che lo hanno visto crescere: qui, stando a quanto riportato da “Il Tempo”, sarebbe proprietario di quattro appartamenti, un magazzino e tre garage. C’è poi il lussuoso appartamento a Milano, “ricordo” dei suoi tempi trascorsi con il Milan: un’abitazione di gran pregio all’interno di un palazzo signorile a San Siro, con ben 13 stanze e un garage.

Ma è a Torino – e nelle sue zone limitrofe – che Andrea Pirlo vive la sua quotidianità quando torna in Italia. L’ex calciatore ha un appartamento in pieno centro, situato in piazza Vittorio, e una mega villa tra le colline di Pecetto, che conta oltre 20 stanze. Il capoluogo piemontese è senza dubbio il suo luogo del cuore: qui vivono ancora i figli Niccolò e Angela, nati dal suo primo matrimonio con Deborah Roversi. Nelle vicinanze, Pirlo ha anche un terreno boschivo di oltre 50mila metri quadri, in cui è ospitato persino un vigneto. E all’estero? Oltre alla casa a Dubai, il “Maestro” possiede una meravigliosa villa a Ibiza nella zona di Calaconta, con giardino, piscina e solarium.