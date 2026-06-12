Dove vive Andrea Bocelli: le sue case tra la Toscana e l'America

Andrea Bocelli si divide tra la sua splendida tenuta in collina, una villa d'epoca al mare e la lussuosa residenza a Miami: ecco dove vive il tenore

Considerato uno degli artisti più talentuosi in Italia e nel mondo, Andrea Bocelli possiede una voce tenorile che regala brividi ad ogni ascolto. La sua notorietà risale alla metà degli anni ’90 ed è dovuta soprattutto ad alcune collaborazioni che gli hanno permesso di farsi conoscere al pubblico. Oggi, il successo di Andrea Bocelli travalica i confini nazionali: proprio per questo motivo, il cantante si divide tra le sue varie residenze in Italia e all’estero, in base alle esigenze lavorative o al semplice desiderio di prendersi del tempo per sé. Scopriamo dove vive il tenore.

La tenuta di Andrea Bocelli a Lajatico in Toscana

Nato e cresciuto in una piccola frazione di Lajatico, comune incastonato tra le colline toscane in provincia di Pisa, attualmente Andrea Bocelli è uno dei nomi più conosciuti nel panorama musicale internazionale. Nonostante la sua carriera lo abbia portato letteralmente in giro per il mondo, dove ha raggiunto un successo strepitoso, nulla ha potuto spezzare il legame che ha sempre avuto con la sua terra natia. Ed è per questo motivo che ancora oggi Bocelli vive in Toscana, in un bellissimo casale a contatto con la natura, all’interno della Tenuta Poggioncino che da generazioni appartiene alla sua famiglia. Come rivela “Leggo”, la proprietà si trova a poca distanza da Lajatico, nel panorama della Val d’Era.

Gran parte del terreno è destinato ai vigneti e alla produzione vinicola che porta il nome di Bocelli: l’attività è gestita principalmente da Alberto, fratello del tenore. All’interno della tenuta, dove trovano spazio anche le scuderie con i sei cavalli di famiglia, spicca la casa di campagna di Andrea Bocelli. Poiché l’artista è molto riservato e ama proteggere la sua privacy, non sono molti i dettagli che emergono sull’abitazione di famiglia, che gode di grande tranquillità ed è immersa nella natura. La casa ha mantenuto uno stile rustico tipicamente toscano, mescolando elementi country e arredi più moderni. È qui che il tenore vive la sua quotidianità, insieme alla moglie Veronica Berti.

Andrea Bocelli e la villa a Forte dei Marmi

Se la vita di campagna è motivo di grande soddisfazione per Andrea Bocelli, è pur vero che nei suoi momenti di relax l’artista ama concedersi qualche vacanza al mare. La sua residenza estiva si trova a Forte dei Marmi (prov. di Lucca), una delle località balneari più chic d’Italia: qui Bocelli ha acquistato una splendida villa d’epoca (Villa Alpemare), una magione ottocentesca di generose dimensioni che ospita ben dieci camere da letto e un’ampia zona giorno, il tutto distribuito su tre piani. All’interno della casa, che è arredata in stile classico con pezzi di grande pregio, si trovano anche tre pianoforti e uno studio di registrazione. Enormi vetrate che si affacciano sul giardino e sul mare della Versilia offrono luce ad ogni stanza.

La residenza americana di Andrea Bocelli

Dal momento che Andrea Bocelli è spesso impegnato in giro per il mondo, alcuni anni fa ha deciso di acquistare una casa negli Stati Uniti che funga da base operativa per i periodi che trascorre oltreoceano. Si tratta di una lussuosa villa a Miami, e più precisamente nel quartiere di North Beach, proprio affacciata sulla spiaggia. Il tenore l’ha comprata nel 2013, innamorato dell’eleganza di questa dimora in stile coloniale a due passi dall’acqua: la casa è dotata anche di un pontile privato che Bocelli usa per attraccare il suo motoscafo. Spicca anche una grande piscina che offre uno sguardo meraviglioso sul mare, il luogo ideale dove staccare la spina dalla frenetica vita quotidiana.