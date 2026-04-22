Romana di nascita, ma bresciana d'adozione: la splendida Ambra Angiolini vive ancora oggi nella città lombarda, anche dopo l'addio a Francesco Renga

Ex ragazza di “Non è la Rai” e cantante di grande successo, nonché volto tanto amato della televisione italiana: Ambra Angiolini ha avuto una carriera davvero brillante, che l’ha portata persino al cinema – e le ha permesso di ottenere innumerevoli riconoscimenti. Sul versante privato, è stata per molto tempo legata al collega Francesco Renga, con cui ha creato una splendida famiglia. Dopo il loro addio, la cantante ha preferito restare nella sua città d’adozione, Brescia. E da qualche tempo si vocifera di una prossima convivenza che sarebbe ormai alle porte. Scopriamo qualcosa in più.

La casa di Ambra Angiolini a Brescia

Ambra Angiolini è nata e cresciuta a Roma: la sua infanzia è trascorsa nel quartiere di Palmarola, una zona a nord-ovest della capitale, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Talentuosa ballerina dotata di una splendida voce, ha debuttato in televisione – con lo show “Fantastico” e, in seguito, con “Bulli e pupe” – quando era ancora giovanissima, ad appena 13 anni. Nel 1992, la Angiolini è diventata uno dei volti più noti della tv italiana, grazie alla partecipazione a “Non è la Rai”: ancora oggi in molti la ricordano proprio ai suoi esordi, accanto alle sue ex colleghe che hanno segnato gli anni d’oro della trasmissione.

Nel corso degli anni, Ambra si è dedicata non solamente alla televisione, ma anche alla musica e al cinema. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, è stata per molti anni accanto al cantautore Francesco Renga, dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La loro relazione si è conclusa nel 2015, ma i due hanno mantenuto buoni rapporti per il bene della famiglia. E la Angiolini, per non privare i suoi ragazzi della presenza del papà, ha deciso di restare a Brescia, la città d’origine di Francesco Renga, dove si era trasferita quando era sbocciato il loro amore.

Oggi, Ambra Angiolini abita in un bellissimo appartamento nel cuore di Brescia, come rivela “Leggo”: si tratta di una casa dall’arredamento moderno e minimalista, dove tutto è funzionale. A dare calore, in un ambiente in cui dominano i colori neutri, sono i dettagli che rispecchiano la personalità di Ambra. Come, ad esempio, i grandi poster e le stampe cinematografiche selezionati personalmente dalla cantante, che decorano le pareti nella zona giorno. La Angiolini ama condividere alcuni scorci della sua casa su Instagram, tra cui la magnifica vista di cui si gode dal terrazzo: nelle belle giornate, lei e i suoi figli possono rilassarsi all’aria aperta ammirando il panorama di Brescia.

Ambra Angiolini verso la convivenza con Pico Cibelli?

“Sono andata a Brescia per amore, un amore folle. Continuare a restare a Brescia è comunque amore” – aveva rivelato Ambra Angiolini in un’intervista a Massimo Giletti, poco dopo la fine della sua relazione con Francesco Renga. Sono ormai passati tanti anni, e la cantante ha avuto diverse altre storie d’amore (tra cui quella con Massimiliano Allegri), ma la sua casa continua ad essere la città lombarda che l’ha accolta con grande calore. E ora c’è persino aria di convivenza: Ambra ha recentemente ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore Pico Cibelli, con cui è uscita allo scoperto solamente nel marzo 2026.

Tra i due c’è grande intesa, e pare che i rispettivi figli (lui è papà di Peter e Alice, nati dal suo matrimonio con Gaia Diodo) abbiano accettato di buon grado questo nuovo amore. Come riporta il settimanale “Oggi”, la Angiolini e il suo partner potrebbero già pensare ad una convivenza sotto lo stesso tetto. Quale, non è ancora dato sapere: Cibelli vive infatti a Milano, dove hanno luogo i suoi impegni lavorativi. Ma Ambra è profondamente legata alla sua Brescia, come ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni.