Amadeus, da pochi anni approdato su Nove, vive con sua moglie Giovanna Civitillo in un meraviglioso appartamento nel cuore di Milano: ecco dove si trova

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana: dai felici esordi su Radio Deejay all’approdo sul piccolo schermo, al timone di alcuni dei programmi tv più seguiti dal pubblico, la sua è una carriera sfavillante e in continua crescita. Proprio per potersi dedicare senza remore al lavoro, pur non rinunciando alla quotidianità accanto alla sua famiglia, Amadeus si è trasferito ormai da anni a Milano. Scopriamo insieme dove vive, assieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio José Alberto.

Dove vive Amadeus a Milano

Le sue origini affondano nella città di Ravenna, dove Amedeo ha trascorso i primi anni della sua infanzia, quindi ha seguito la famiglia spostandosi a Verona. È qui che, ancora giovanissimo, ha mosso i suoi primi passi come deejay presso alcune discoteche ed emittenti radiofoniche locali. Nel 1986, la sua grande occasione: Claudio Cecchetto lo ha accolto nella famiglia di Radio Deejay, dandogli il soprannome di Amadeus – dal quale non si è mai più affrancato. L’esordio in tv è datato appena un paio di anni dopo, e il successo è stato travolgente.

Da quel momento, Amadeus è diventato uno dei volti più noti della tv italiana, arrivando persino a presentare cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo. Per star dietro ai suoi tantissimi impegni professionali, il conduttore ha deciso di trasferirsi a Milano: in questo modo, non deve rinunciare al tempo con la sua famiglia. Quello in cui vive con sua moglie Giovanna Civitillo e il figlio José Alberto è un maxi appartamento situato a CityLife, a poca distanza dalla sede Rai di Corso Sempione – sulla quale ha una splendida visuale.

La casa è al quindicesimo piano di uno dei grattacieli di CityLife e gode di un panorama che abbraccia l’intero skyline di Milano. Gli spazi sono distribuiti su due livelli: il primo ospita la zona giorno, dove a dominare sono le tonalità neutre, le pareti color oro e un arredamento di design. Unica eccezione è la cucina, un tripudio di colori che rendono l’ambiente più conviviale. Una scala a chiocciola conduce al piano superiore, dove si trova la zona notte. Anche qui le nuance sono calde e accoglienti e gli arredi molto eleganti e raffinati. L’appartamento, che ha grandi finestre panoramiche, è molto luminoso e vanta un terrazzo di discrete dimensioni, dove vivere all’aria aperta.

La villa a Roma di Amadeus

Se il maxi appartamento di Milano è la residenza ufficiale della famiglia di Amadeus, dove la quotidianità scorre frenetica tra mille impegni, c’è un altro luogo del cuore che invece rappresenta la serenità. Si tratta della villa romana che funge da rifugio nei momenti di tranquillità – qui il conduttore ha trascorso il periodo del lockdown durante il Covid. La casa si trova immersa nel verde alle porte di Roma, in un posto dove la privacy non è affatto un miraggio. All’interno, gli arredi sono in stile classico e il legno è l’elemento predominante. Il bel giardino esterno, ricco di piante di ogni tipo, è invece l’ambiente ideale per l’estate.

La villa di Amadeus nella Capitale è il suo “buen retiro”, il luogo dove potersi rilassare quando è lontano dalle telecamere. Il conduttore vi passa splendidi momenti in famiglia, godendosi soprattutto gli spazi verdi all’aperto assieme al figlio José – diverse sono le occasioni in cui sua moglie Giovanna lo ha immortalato nelle foto condivise sui social, unico “occhio” che ci permette di sbirciare all’interno della casa di Amadeus.