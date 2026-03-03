Dove vive Alfonso Signorini, giornalista e conduttore tv

Dove vive Alfonso Signorini: viaggio alla scoperta dell'appartamento del giornalista e conduttore televisivo nel centro di Milano, la sua città natale

Il viaggio alla scoperta delle case di vip prosegue con Alfonso Signorini: dove vive il giornalista, conduttore televisivo, scrittore, conduttore radiofonico e regista teatrale originario di Milano.

Dove vive Alfonso Signorini

Pur essendo un personaggio televisivo molto popolare, Alfonso Signorini ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua propria vita privata, cercando di tenerla distinta dalla sua sfera personale. Nel corso degli anni sono comunque emersi dettagli legati alla sua abitazione milanese, spesso anche grazie ad alcune foto pubblicate sui social.

Come si legge su ‘Idealista’, Alfonso Signorini vive nella sua città natale, Milano: la sua residenza si trova in una delle aree più prestigiose e ricercate del Capoluogo della Lombardia, in una zona frequentata da molti personaggi del mondo dello spettacolo ma anche da artisti e imprenditori.

L’appartamento di Alfonso Signorini nel centro di Milano si sviluppa su due livelli: sempre stando a quanto riportato dal sito della nota società immobiliare, la residenza è caratterizzata da un pavimento in legno scuro che contrasta con mobili dai toni chiari, andando a creare un’atmosfera elegante, sobria e moderna. La cucina si trova all’ultimo piano, con un open space dotato delle tecnologie più moderne.

Su ‘Immobiliare.it’, invece, sono stati riportati ulteriori dettagli emersi da alcuni scatti condivisi nel tempo dallo stesso Alfonso Signorini sui social network, come la presenza di sculture e un dipinto della cantante Maria Callas, una delle sue artiste preferite. In casa non poteva mancare un pianoforte, dal momento in cui lo stesso Signorini è diplomato in pianoforte al Conservatorio Musica G. Verdi di Milano. L’arredamento della sua abitazione milanese è minimal, con un ambiente dedicato allo sport.

La carriera di Alfonso Signorini tra editoria, tv e radio

Alfonso Signorini, dopo il diploma di Liceo Classico, si è laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore – tra le migliori università d’Italia secondo la classifica Times Higher Education 2026 – e ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio di Musica G. Verdi. In seguito ha proseguito gli studi universitari, conseguendo la laurea specialistica in Filologia medievale e umanistica.

Dopo aver intrapreso la professione di insegnante, Signorini iniziò a collaborare con il quotidiano ‘La Provincia di Como’ per poi approdare nella redazione della rivista ‘Panorama’, diventando esperto di Gossip. Restando all’interno del gruppo editoriale Mondadori, passò a ‘Chi’ dove inizialmente affiancò Silvana Giacobini e Umberto Brindani come condirettore, per poi diventare direttore del settimanale a partire dal 2006.

In parallelo, nei primi anni 2000, iniziò anche la sua carriera televisiva, dapprima come ospite fisso della trasmissione ‘Chiambretti c’è’ di Rai 2 e poi ci numerosi programmi Mediaset, su tutti ‘L’Isola dei famosi’. Nel lungo elenco di show televisivi che lo hanno visto ricoprire i panni di ospite o conduttore, si possono citare ‘Scherzi a parte’, il ‘Grande Fratello’, ‘Kalispéra’. In radio, dal 2006 al 2016, Signorini ha condotto il programma ‘Alfonso Signorini Show’ in onda su Radio Monte Carlo.

Sono diversi, inoltre, gli spettacoli teatrali diretti da Signorini nel corso degli ultimi anni. Tra i più importanti si possono citare sicuramente, ‘Turandot’, la ‘Cavalleria Rusticana’, ma anche ‘Medea’, ‘Aida’ e soprattutto la ‘Bohème’ andata in scena all’Arena di Verona nel 2024.