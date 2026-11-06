Dove vive Alessia Marcuzzi: l'elegante casa nel cuore di Roma

Oltre agli impegni televisivi, Alessia Marcuzzi si divide tra l'Italia e Londra per stare vicina ai suoi affetti più cari: scopriamo dove vive la conduttrice

L’abbiamo amata alla guida del “Festivalbar”, quando era ancora agli esordi della sua carriera, e poi nei tanti ruoli televisivi che l’hanno resa famosa: Alessia Marcuzzi è nota non solo per la sua simpatia travolgente e la spontaneità con cui coinvolge il pubblico, ma per la bellezza e l’eleganza di ogni sua apparizione sul piccolo schermo. Un’eleganza che ritroviamo ovviamente anche nella sua sfera più intima, tra le quattro pareti in cui si rifugia quando è lontana dalle luci dei riflettori. Scopriamo dove abita la Marcuzzi e tutti i dettagli della sua casa.

Dove si trova la casa di Alessia Marcuzzi a Roma

Nata e cresciuta a Roma, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, Alessia Marcuzzi è oggi una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha debuttato all’inizio degli anni ’90 su Telemontecarlo, per poi affiancare alcuni dei volti più noti dell’epoca, tra cui Umberto Smaila e Gigi Sabani. Dal 1996 è stata alla guida del “Festivalbar”, ruolo che ha consacrato definitivamente la sua carriera: da quel momento si sono susseguite alcune importanti conduzioni, tra cui “Le Iene”, il “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”.

Pur muovendosi spesso per far fronte ai suoi numerosi impegni professionali, Alessia Marcuzzi ha deciso di restare nella capitale: è a Roma che si è stabilita definitivamente, in una splendida casa dove vive assieme alla figlia Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. Come rivela “Leggo”, l’appartamento della conduttrice si trova nell’elegante quartiere Flaminio ed è un vero gioiellino, arredato con gusto e semplicità. Lo stile è minimalista e molto raffinato, con elementi di design e opere d’arte che danno un tocco di personalità all’ambiente.

Nella zona living, dai pavimenti in legno chiaro e dalle tonalità neutre degli arredi, campeggia un grande divano scuro che attira l’attenzione. Molto curati sono anche i dettagli, come la foto in bianco e nero di Marilyn Monroe, appesa in una cornice dorata. La cucina è uno degli spazi più vissuti: mobili scuri in stile moderno e una grande isola al centro della stanza offrono molto spazio per cucinare e vivere la quotidianità in famiglia. Sui social si possono poi scovare ogni tanto dei particolari più privati, tra cui qualche scorcio della camera da letto con il quadro di Brigitte Bardot. Infine, il terrazzo: questo piccolo angolo all’aria aperta, cinto da siepi e fiori, regala uno sguardo mozzafiato sulla città di Roma.

Alessia Marcuzzi e l’appartamento a Londra

Sebbene la sua quotidianità si svolga a Roma, la conduttrice è profondamente legata ad un’altra città: si tratta di Londra, dove vola ogni volta che può. La capitale inglese è infatti il luogo in cui ha vissuto per molto tempo il figlio Tommaso, primogenito nato nel 2001 dalla sua relazione con Simone Inzaghi. Qui il ragazzo ha studiato presso l’Università di Westminster, laureandosi in Business dei media prima di intraprendere la carriera di procuratore sportivo. A Londra, inoltre, la Marcuzzi si è sposata con Paolo Calabresi Marconi – i due sono oggi separati.

Secondo alcune fonti, tra cui “Fanpage”, Alessia Marcuzzi avrebbe acquistato all’epoca un appartamento a Londra, mostrato sporadicamente sui social. Non sono molti i dettagli rivelati, a partire dalla località in cui si troverebbe la casa. Dalle immagini pubblicate su Instagram, tuttavia, si nota un ambiente molto elegante e ben curato, dove predominano i colori chiari e le linee semplici.