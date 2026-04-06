Estremamente riservato per tutto ciò che riguarda la sua vita privata, Alessandro Siani ha una casa a Napoli di cui si sa pochissimo: ecco dove abita

Dai grandi successi in teatro ad alcuni dei film più amati degli ultimi anni: Alessandro Siani è un attore dalla tipica comicità napoletana, che sa conquistare il pubblico ogni volta che appare sullo schermo (o che sale su un palco). E proprio le sue origini, che affondano nel cuore di Napoli, lo hanno reso ciò che è oggi. Siani, il cui cognome è un omaggio all’omonimo giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra, ha un profondo legame con la città che lo ha visto nascere e muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Tanto che è ancora adesso il luogo in cui risiede: scopriamo dove vive Alessandro Siani.

Alessandro Siani e il legame con la città di Napoli

“Vedi Napoli e poi muori” è un celebre proverbio in grado di esprimere la profonda maestosità di una città che nasconde mille volti: non a caso Siani lo cita proprio nel film che lo ha lanciato nel panorama della commedia italiana, “Benvenuti al Sud”. L’attore, oggi uno dei più famosi in Italia, vanta origini napoletane che non ha mai celato, e che anzi ricorda con piacere in ogni intervista, ripercorrendo la sua infanzia “povera”. Alessandro Siani è infatti nato e cresciuto a Fuorigrotta, uno dei quartieri più popolosi della città partenopea, situato nella zona occidentale.

Dopo aver studiato presso lo storico laboratorio Tunnel Cabaret, ha iniziato ad esibirsi in locali e teatri facendo molta gavetta. L’esordio in televisione risale alla fine degli anni ’90, presso alcune emittenti locali, e ben presto per Alessandro è giunta l’occasione della vita. Tra il 2003 e il 2004 è approdato in Rai, accanto a Federica Panicucci e poi a Mara Venier. Per il cinema, invece dobbiamo attendere il 2006, quando ha preso parte al film “Ti lascio perché ti amo troppo”. Da quel momento, Siani ha rapidamente visto la sua carriera decollare ed è diventato un apprezzato attore comico sia cinematografico che teatrale.

Ma, nonostante il successo, non ha mai lasciato la sua Napoli. In un’intervista rilasciata a “Verissimo”, rispondendo ad alcune critiche di un quotidiano francese alla città partenopea, si è speso in splendide parole d’elogio: “È una città meravigliosa, è in continuo movimento, Napoli trova tante soluzioni. Ci sono i quartieri spagnoli dove ogni casa, soprattutto in questo periodo, diventa una sorta di centro commerciale, dove le persone si aiutano tra loro. Abbiamo una grande umanità, siamo pieni di persone che hanno una certa aridità, Napoli mantiene questa grande capacità di essere solidale e ha una grande tolleranza”.

La casa di Alessandro Siani a Napoli

Ma dove vive Alessandro Siani? Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è estremamente riservato: basti pensare che, pur essendo molto popolare, è riuscito a tenere segreti persino il nome di sua moglie – si sa solamente che è convolato a nozze nel 2008 – e quello dei suoi figli. Non sorprende, dunque, che Siani abbia protetto dal gossip la sua famiglia, evitando di rivelare il luogo in cui abita. Sappiamo, ovviamente, che la casa si trova a Napoli: secondo alcune indiscrezioni, la scelta sarebbe ricaduta sul quartiere del Vomero, uno dei più esclusivi ed eleganti della città partenopea. Da qui, a quanto pare, avrebbe una vista spettacolare sul Golfo di Napoli.