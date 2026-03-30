L'attore ha un meraviglioso appartamento nel cuore di Roma, ma non è la sua unica proprietà immobiliare: scopriamo dove vive Alessandro Gassmann

Con la sua Roma, Alessandro Gassmann ha sempre avuto un forte legame: qui è nato e cresciuto, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione e ancora oggi vive assieme alla sua famiglia. L’attore, che nel corso degli anni ha ottenuto molti riconoscimenti per la sua ricca carriera cinematografica, televisiva e teatrale, è uno dei volti più amati in Italia, avendo ereditato da suo padre – il celebre Vittorio Gassman – il talento per la recitazione. Scopriamo dove abita Alessandro Gassmann.

L’appartamento romano di Alessandro Gassmann

L’attore, che a Roma è nato e cresciuto, ha deciso di rimanere nella capitale per motivi professionali, e non solo: è proprio qui che ha costruito il suo nido, il posto perfetto dove ritirarsi e godere dei ritagli di tempo in famiglia. Alessandro Gassmann ha una bellissima casa nel cuore della città, in una delle zone più eleganti e caratteristiche, nei pressi dei luoghi che più spesso frequenta. Si tratta di un grande appartamento in via dei Coronari, a due passi da piazza Navona e da alcuni dei più noti scorci di Roma, non lontano dal fiume Tevere.

Essendo da sempre molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, Gassmann non ha mai fatto sfoggio della sua casa sui social network. Ma non è difficile immaginare che l’appartamento rispecchi in pieno la sua personalità, con ambienti spaziosi e ben illuminati, arredati in maniera classica e accogliente, dando il giusto risalto alle sue opere d’arte più amate. Qui, l’attore vive assieme a sua moglie Sabrina Knaflitz, anch’essa attrice di origini austriache, e al loro figlio Leo Gassmann, che dalla famiglia ha ereditato la passione per la recitazione e per la musica, approdando qualche anno fa al Festival di Sanremo.

Alessandro Gassmann e la residenza in Toscana

Oltre all’appartamento romano, che è da tempo la residenza ufficiale di Alessandro Gassmann, la sua famiglia vanta altre proprietà immobiliari di grande prestigio. Solo qualche anno fa ha messo in vendita una splendida villa a Velletri, appartenuta a suo padre: è stata per lui un luogo molto importante, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia e dove ha trovato rifugio nei momenti in cui voleva allontanarsi dal caos della città. A quanto pare, la casa non è poi stata venduta. La storica tenuta situata in contrada Cigliolo, circondata da un grande parco con piscina e campo da tennis, appartiene ancora alla famiglia Gassmann.

Risale invece al 2015 l’acquisto della meravigliosa residenza estiva tra le campagne toscane, e più precisamente a Magliano in Toscana (prov. di Grosseto). Nel borgo, incastonato in un bellissimo scorcio della Maremma, l’attore ha comprato una palazzina storica che gode di una splendida vista sulla natura circostante. Il panorama si stende fino all’Argentario e alle acque turchesi del suo arcipelago. Gassmann ha trovato qui il suo “buen retiro”, tanto da avervi trascorso il periodo del lockdown, approfittandone per godersi un po’ di relax in famiglia. E ancora oggi vi si rifugia quando cerca tranquillità e riposo, approfittando dell’atmosfera accogliente e riservata della Maremma Grossetana.