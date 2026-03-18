Dove vive Alessandro Cattelan, in tv da X Factor ad Amici

Dove vive Alessandro Cattelan: la casa milanese del conduttore televisivo originario di Tortona, protagonista del podcast intitolato 'Supernova'

Alessandro Cattelan è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano: il conduttore, originario di Tortona in Piemonte, è diventato famoso al grande pubblico grazie a ‘X Factor’, talent show musicale che ha condotto per dieci stagioni consecutive. La sua vita si divide tra Milano, dove vive con la famiglia, e New York, città che ama e dove ha comprato di recente una casa.

Dove vive Alessandro Cattelan

Al pari di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, anche Alessandro Cattelan vive a Milano: il Capoluogo della Lombardia è un centro strategico dal punto di vista lavorativo.

Diversi aspetti della sua abitazione, come riportato da ‘Idealista’, sono emersi grazie ai post social pubblicati nel corso degli anni. L’abitazione riflette al meglio il carattere dinamico di Cattelan, con ampi spazi luminosi, arredati con gusto moderno e pieni di colore, perfetti per momenti di relax in famiglia ma anche per occasioni conviviali.

La casa milanese di Alessandro Cattelan, annunciato tra i giudici del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, si sviluppa su più livelli ed è dotata anche di un giardino pavimentato, ideale per i barbecue. Diversi spazi dell’abitazione sono dedicati alle passioni del conduttore e della sua famiglia: una zona è piena di giocattoli da collezione, mentre una stanza è interamente dedicata alla sua collezione di scarpe. In un’altra, infine, c’è un pianoforte.

La casa di New York e le origini piemontesi

Oltre a Milano, Alessandro Cattelan possiede anche una casa a New York, città che ama e dove si rifugia quando può, per ricaricarsi in vista di nuove avventure lavorative.

Pur dividendosi tra Milano e New York, Cattelan ha mantenuto un rapporto speciale con la sua località di origine: Tortona, in provincia di Alessandria. A Tortona il presentatore è nato, cresciuto e ha frequentato il Liceo Scientifico, prima di iniziare la sua lunga carriera.

La carriera di Alessandro Cattelan

Il primo incontro di Alessandro Cattelan con il mondo dello spettacolo è avvenuto all’età di sei anni, quando ha esordito in tv come componente della giuria per il voto delle canzoni in occasione della 30esima edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2001, a vent’anni, Cattelan ha iniziato la conduzione sul canale musicale VIVA che si è poi trasformato in All Music. Due anni più tardi, invece, c’è stato l’approdo su Italia 1 alla conduzione del programma per bambini ‘Ziggie’ insieme a Ellen Hidding.

Dopo diversi anni trascorsi a MTV, il passaggio a Sky ha rappresentato una svolta per la carriera di Cattelan: il successo è arrivato con ‘X Factor’, talent show musicale che ha presentato per dieci edizioni consecutive, dal 2011 al 2020. Tanti i giudici che si sono alternati al suo fianco: Simona Ventura, Arisa, Elio, Morgan, Mika, Skin, Victoria Cabello, Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e altri ancora.

Da ‘X Factor‘ in poi, Cattelan ha collezionato una serie di programmi: dai talk show in stile late night americano come ‘E poi c’è Cattelan’ e ‘Stasera c’è Cattelan’ al ‘DopoFestival’ del 2025, passando per la conduzione dell’Eurovision Song Contest del 2022, edizione andata in scena in Italia, a Torino, grazie alla vittoria ottenuta da parte dei Maneskin l’anno precedente. Da qualche anno Cattelan ha lanciato anche un podcast intitolato ‘Supernova’ che lo vede intervistare, a ogni puntata, personaggi del mondo del cinema, della musica, dello sport e non solo.