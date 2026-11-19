Chef Borghese vive da tempo a Milano dove c'è il suo ristorante AB- Il Lusso della Semplicità e vive con la sua famiglia in una casa con giardino

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Alessandro Borghese è uno degli chef più famosi della televisione italiana. Dopo aver lavorato in cucine di diversi paesi, ha costruito una carriera tra ristorazione e programmi tv, diventando il volto di programmi molto amati come 4 Ristoranti. Oggi vive a Milano, città in cui ha messo radici con la famiglia e dove ha aperto uno dei suoi ristoranti.

Dove vive chef Borghese a Milano

Dopo aver vissuto e lavorato in diverse città, Alessandro Borghese ha scelto Milano come base per la sua famiglia e per i suoi progetti nella ristorazione. Lo chef vive nel quartiere di CityLife con la moglie Wilma Oliverio e le loro due figlie. Nel 2017 ha aperto in città il ristorante AB – Il lusso della semplicità, seguito nel 2022 da una seconda sede a Venezia, poi selezionata anche dalla Guida Michelin. Come riporta ‘Leggo’, la casa sarebbe un‘abitazione su più livelli, con un giardino privato che offre uno spazio all’aperto.

Gli ambienti, mostrati in alcuni servizi e in immagini condivise sui social, sono caratterizzati da uno stile personale, dove elementi moderni convivono con arredi e oggetti dal gusto vintage. La zona giorno è organizzata attorno a un open space luminoso con una grande libreria bianca, quadri e fotografie. Non mancano un divano e un camino rosso. La cucina ha un ruolo centrale, come ci si aspetterebbe dalla casa di uno chef.

Questa è collegata alla zona pranzo e si distingue per un bancone in marmo scuro, con sgabelli, mobili in legno e un tavolo circondato da sedie verdi. Un’altra zona importante della casa è la stanza dei giochi delle figlie che è descritta come un ambiente colorato, con giocattoli e costruzioni. Il giardino, circondato da piante, offre uno spazio riservato all’aperto e dispone di un barbecue per cucinare durante pranzi e grigliate in famiglia.

Storia e carriera dello chef Alessandro Borghese

Nato a San Francisco nel 1976, Alessandro Borghese è figlio dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese. Dopo il diploma ha iniziato a lavorare come cuoco sulle navi da crociera, esperienza durata circa tre anni. In seguito, ha proseguito la formazione professionale in cucine di città come Londra, San Francisco, Parigi e New York, prima di rientrare in Italia. La televisione ha contribuito in modo decisivo alla sua popolarità.

Tra i programmi televisivi a cui ha preso parte figurano Cortesie per gli ospiti, Junior MasterChef Italia e Kitchen Sound, ma il format che lo ha reso più noto al grande pubblico è Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il programma mette in gara quattro ristoratori della stessa area, che si valutano a vicenda su menu, servizio, conto e location. Il voto finale di Borghese può, però, modificare la classifica e determinare il vincitore. Accanto a 4 Ristoranti, Borghese conduce anche Alessandro Borghese Celebrity Chef, in cui personaggi dello spettacolo si confrontano ai fornelli nei ristoranti dello chef a Milano e Venezia.

Borghese ha ampliato nel tempo anche le attività legate al mondo della ristorazione con l’avvio di nuovi progetti. A Milano, per esempio, ha lanciato ABKS Break Time, un bistrot all’interno di un centro sportivo con proposte per la colazione, il pranzo e uno spuntino dopo l’attività fisica.