Dove vive Alessandra Mussolini, dalla politica al GF Vip 2026

Alessandra Mussolini, personaggio della tv e politica italiana, vive a Roma nel quartiere Nomentano ma il suo luogo del cuore è a Marina di San Nicola

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Alessandra Mussolini è una figura molto conosciuta della scena pubblica italiana, protagonista negli anni sia in politica sia nel mondo dello spettacolo. Nata a Roma nel 1962, è nipote di Benito Mussolini, il Duce, e figlia di Romano Mussolini, musicista jazz. Allo stesso tempo è legata anche al mondo del cinema internazionale dato che sua zia è la celebre attrice Sophia Loren, icona del cinema mondiale. Alessandra Mussolini è molto legata alla città di Roma dove vive ma anche a Marina di San Nicola, località sul litorale laziale dove ama rifugiarsi.

La casa di Alessandra Mussolini a Roma

Nel corso della sua carriera Alessandra Mussolini ha alternato esperienze nel mondo televisivo alla lunga attività politica che l’ha portata a ricoprire incarichi parlamentari sia in Italia sia al Parlamento europeo. Negli anni è diventata anche un personaggio televisivo molto seguito, partecipando a diversi programmi e reality show. Di recente il suo nome è tornato al centro dell’attenzione anche per la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, in partenza il 17 marzo. La sua presenza al reality ha riaperto interrogativi sulla vita e sulla residenza di Alessandra Mussolini.

La dimora principale di Alessandra Mussolini si trova a Roma, lungo la storica via Nomentana, una delle aree più eleganti e residenziali della capitale. La zona è conosciuta per le sue ville storiche, gli edifici d’epoca e la presenza di numerose ambasciate e sedi diplomatiche. Il quartiere Nomentano, situato a nord-est del centro storico, rappresenta da sempre uno dei più prestigiosi della capitale. La villa in cui vive Alessandra Mussolini riflette questo contesto elegante.

Qualche anno fa la politica aveva aperto le porte della sua abitazione ad alcuni giornalisti, mostrando alcuni ambienti della casa. Gli interni sono arredati con uno stile classico. La zona del soggiorno vanta mobili in stile Belle Époque e poltroncine imbottite. Le pareti ospitano numerose fotografie di famiglia che raccontano la storia personale e familiare della padrona di casa. Non mancano oggetti d’arredo che contribuiscono a creare un’atmosfera particolare.

La cucina è, invece, arredata in stile classico e rappresenta uno degli spazi più utilizzati della casa. L’abitazione dispone inoltre di un ampio spazio esterno che consente di vivere la casa anche all’aperto durante la bella stagione. La villa è organizzata in modo da garantire privacy alla famiglia. Per Mussolini, infatti, la casa romana rappresenta il luogo dove tornare dopo gli impegni pubblici.

Marina di San Nicola, il luogo del cuore di Alessandra Mussolini

Se Roma rappresenta la sua base quotidiana, il vero luogo del cuore di Alessandra Mussolini è la casa al mare a Marina di San Nicola, vicino a Ladispoli. Questa località affacciata sul Mar Tirreno è una delle mete più tranquille del litorale romano, scelta da molti per trascorrere l’estate lontano dal caos della città.

La casa di Marina di San Nicola ha un valore speciale per la famiglia Mussolini. Fu acquistata all’inizio degli anni Settanta dai genitori di Alessandra e da allora è diventata il luogo delle vacanze. In particolare, come riporta il ‘Mattino’ Alessandra Mussolini avrebbe raccontato più volte quanto per lei sarebbe importante questa casa. Quando arriva l’estate cerca di trascorrere qui più tempo possibile, lasciandosi alle spalle il ritmo intenso e il caldo della capitale.

Uno dei simboli della casa è il fico nero che cresce nel giardino. La storia di questo albero è legata alla memoria familiare. Il ramo originale proviene da una pianta che si trovava a Villa Carpena, vicino a Predappio, residenza del nonno Benito Mussolini. “Quando io e mia sorella eravamo piccole, mia nonna Rachele regalò un ramo di quella pianta a mia mamma, che lo piantò qui al mare. Ora questo fico è diventato maestoso, fa dei frutti incredibili.”