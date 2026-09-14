Dove vive Alba Parietti: la sua villa con piscina

Alba Parietti vive in una villa con piscina a Basiglio, vicino a Milano, in una casa accogliente e comoda per raggiungere il centro del capoluogo

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Alba Parietti è una delle figure più note della televisione italiana. Conduttrice, opinionista, attrice ed ex cantante, nel corso della sua lunga carriera ha saputo costruire un personaggio diretto e spesso fuori dagli schemi. Oggi vive in una villa a Basiglio, alle porte di Milano, in una casa con piscina immersa nel verde.

Dove vive Alba Parietti: la villa con piscina a Basiglio

Alba Parietti vive a Basiglio, un comune situato a sud di Milano. La posizione le consente di raggiungere facilmente il capoluogo lombardo, dove si concentrano molti dei suoi impegni professionali, senza rinunciare alla tranquillità e alla riservatezza offerte da una casa indipendente. L’abitazione è una villa sviluppata su più livelli e circondata da ampi spazi verdi. Alba Parietti ne ha mostrato alcuni ambienti attraverso fotografie e video condivisi su Instagram. La dimora ospita diversi oggetti legati alla sua storia familiare e professionale.

All’esterno, uno degli elementi più importanti della proprietà è sicuramente la piscina privata che è circondata da una zona relax con i lettini e da un grande giardino. Accanto alla piscina si trova una grande veranda utilizzata per pranzi e cene. Gli interni della villa, invece, mescolano mobili classici, lampade dall’aspetto antico, quadri, tessuti decorati e dettagli più contemporanei. Se il salotto, infatti, sembra arredato con un divano rosso e mobili classici, la cucina ha uno stile più moderno. Non mancano elementi animalier.

Al piano superiore sembrano esserci le camere da letto, quella di Alba e quella degli ospiti, dove un tempo dormiva il figlio della Parietti, Francesco Oppini. Le pareti della villa vantano numerose opere d’arte, alcune delle quali possiedono anche un valore affettivo. Tra queste c’è anche un quadro in stile pop realizzato dal figlio, Francesco, che ritrae lui e la madre.

Vita e carriera di Alba Parietti

Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961. Suo padre Francesco era stato partigiano durante la Resistenza mentre la madre Grazia era pittrice e scrittrice. Il nome Alba fu scelto in omaggio alla città piemontese, famosa non solo per i tartufi ma anche perché legata alla lotta partigiana. Cresciuta a Torino, ha frequentato il liceo artistico e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso il teatro e le emittenti radiofoniche locali. Agli inizi ha provato anche la strada della musica, incidendo alcuni brani.

La svolta nella sua carriera è arrivata nel 1990 con “Galagoal”, trasmissione calcistica di Telemontecarlo condotta insieme a Massimo Caputi. In un periodo in cui la presenza femminile nei programmi sportivi era molto più limitata rispetto a oggi, Parietti riuscì a imporsi con uno stile personale. Nel 1992 Pippo Baudo la volle al Festival di Sanremo insieme a Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Nello stesso periodo arrivarono la conduzione di “Domenica In” e diverse esperienze cinematografiche.

Successivamente lavorò in programmi come “Dopofestival” e “Striscia la notizia”, diventando la prima donna a condurre il tg satirico di Canale 5. Negli anni Alba Parietti ha continuato a partecipare a trasmissioni televisive come opinionista, concorrente e ospite. Al centro del gossip e dei giornali ci sono state non solo la sua vita professionale ma anche quella sentimentale.

Nel 1981 ha sposato l’attore e comico Franco Oppini, conosciuto quando lui faceva parte dei Gatti di Vicolo Miracoli. Dal matrimonio è nato nel 1982 Francesco Maria Oppini, unico figlio di Alba. Francesco Oppini è diventato a sua volta un volto televisivo, lavorando come opinionista e partecipando anche al “Grande Fratello Vip“. Il rapporto con la madre è molto intenso e i due hanno più volte raccontato di essere legati da una grande complicità, ma hanno anche caratteri forti che possono portarli a discutere.