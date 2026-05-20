Dove vive Al Bano Carrisi: la maestosa villa in Puglia

Nato e cresciuto in Puglia, il cantante non ha mai lasciato la sua terra: oggi abita in una splendida villa all'interno delle Tenute Al Bano Carrisi

Non solamente una carriera strepitosa, grazie alla quale è arrivato ben oltre i confini italiani, ma anche un legame fortissimo con la sua famiglia e con la sua terra natia, da cui non si è mai separato: Al Bano Carrisi riesce a coniugare i suoi due volti, quello pubblico e quello privato, in un luogo speciale che chiama “casa”. Stiamo parlando delle Tenute Carrisi, una vasta proprietà situata nel cuore della Puglia, dove è nato un piccolo impero familiare negli anni divenuto caposaldo del turismo brindisino. È qui, tra l’hotel e le cantine che prendono il suo nome, che Al Bano vive oggi. Scopriamo qualcosa in più.

Le Tenute Carrisi a Cellino San Marco

Nato e cresciuto a Cellino San Marco, piccolo borgo dell’entroterra pugliese situato in provincia di Brindisi, è qui che Al Bano Carrisi è tornato dopo le sue esperienze formative a Milano: il grande amore per la sua terra natia, coltivato accanto alla sua allora compagna – di vita e di lavoro – Romina Power, lo ha spinto ad acquistare una grande tenuta ai margini del paesino, nel lontano 1969. Come lui stesso ha raccontato in un’intervista a “Gente”, all’epoca il terreno era sprovvisto di qualsiasi utenza, non c’erano neanche l’acqua e la corrente elettrica. Ma Romina se n’era innamorata, e Al Bano con lei.

È così che nascono le Tenute Carrisi, un luogo costruito su immagine e somiglianza del cantautore, che ne ha curato personalmente ogni dettaglio. All’interno della proprietà trovano spazio diverse attività turistiche, orgoglio di Al Bano: ci sono l’hotel “Felicità”, che prende il nome da uno dei successi più famosi del duo Al Bano-Romina, la spa “È la tua vita”, il ristorante “Don Carmelo” (un omaggio a suo padre), le cantine che producono vini dalle uve locali, i vigneti e gli uliveti, nonché un ampio terreno boschivo. Insomma, le Tenute Carrisi sono un vero e proprio complesso turistico che attira ogni anno migliaia di visitatori. Ma è in questa oasi pugliese che Al Bano si è ritagliato un angolino per la sua villa privata.

La villa privata in cui abita Al Bano Carrisi

A due passi da Cellino San Marco, in una posizione strategica non lontano dall’aeroporto di Brindisi, le Tenute Carrisi ospitano la villa privata di Al Bano. Sebbene il cantante sia abbastanza riservato, più volte ha aperto le porte della sua casa alle telecamere, mostrando il luogo in cui vive assieme alla sua famiglia. Il nido che si è costruito in questo piccolo angolo di Puglia è sempre pronto ad accogliere i figli, anche quelli che ormai da tempo abitano altrove. La villa è a dir poco maestosa, realizzata in candida pietra leccese e circondata dal verde, che offre grande privacy ad Al Bano.

Come riporta “Idealista”, gli interni sono molto curati e arredati con gran gusto: le stanze sono ampie e ben illuminate, grazie alle finestre che si affacciano sulla natura circostante. L’elemento principale è senza dubbio il legno, che caratterizza gran parte dei mobili, di quelli destinati a durare una vita intera. Lo stile è classico, con decorazioni che mostrano il lato più eclettico di Al Bano e della sua famiglia. Tra i vari ambienti che costituiscono la villa, il cantante si è riservato un posticino per dedicarsi alla sua grande passione, la musica. Vi sono dunque uno studio di registrazione e gli uffici del management, luoghi in cui può lavorare senza doversi allontanare mai da casa.