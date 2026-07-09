Dove vive Adriano Panatta: la casa a Treviso e il club sportivo

Dopo tanti anni passati a Roma, l'ex tennista Adriano Panatta si è ritirato nella quiete di Treviso assieme alla moglie: scopriamo insieme dove abita

Niente più caos tra le strade di una delle città più trafficate del mondo: Adriano Panatta, ormai da qualche anno, ha lasciato la sua Roma e si è trasferito in un luogo più tranquillo, dove poter trascorrere in serenità la sua “pensione”. L’ex tennista, uno dei più grandi campioni a livello mondiale, ha scelto la città di Treviso come suo “buen retiro”, senza però rinunciare al suo amore per lo sport. Qui si è infatti dedicato ad un progetto molto interessante e ha riportato in vita un vecchio club di tennis, regalando ai trevigiani un centro multifunzionale nuovo di zecca. Scopriamo dove vive Adriano Panatta e dove si trova il suo club sportivo.

Adriano Panatta e la casa a Treviso

Nato e cresciuto a Roma, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello sport, Adriano Panatta è ad oggi uno dei più grandi campioni del tennis, detentore di numerosi titoli e di qualche record ancora imbattuto. Divenuto negli anni anche un volto televisivo di grande spicco, il suo nome è ormai noto anche a tutti coloro che non sono particolarmente interessati all’universo tennistico. Attorno alla metà degli anni ’80, Panatta si è ritirato dalle competizioni agonistiche, pur non lasciando definitivamente i campi in terra battuta. Della sua grande passione ha deciso di fare qualcosa di più: e così, dopo essersi lasciato la capitale alle spalle, si è trasferito in una tranquilla città del Nord Italia e ha messo le mani su un progetto sportivo di notevole interesse.

Da diversi anni, Adriano Panatta vive a Treviso assieme a sua moglie, l’avvocatessa Anna Bonamigo sposata nel 2020. Una scelta compiuta per amore, dal momento che la sua dolce metà è di origini trevigiane. In un’intervista rilasciata a “Il Gazzettino”, Panatta ha rivelato: “Di questa città mi piace tutto. Non voglio sembrare ruffiano, ma è una città ideale: qui ricevo affetto alle persone, sono riuscito a costruire una dimensione di normalità, faccio la spesa al mercato, vado al cinema a piedi. Per il mio equilibrio è importante“. E, con un pizzico di ironia: “Se devo trovare un difetto alla città è il freddo. Noi della capitale siamo sensibili”.

Insomma, a Treviso l’ex campione di tennis ha trovato il suo “buen retiro”, un rifugio finalmente lontano dal caos di Roma dove coltivare le sue passioni e vivere a ritmi più lenti. Essendo molto riservato sulla sua vita privata, Adriano Panatta non ha rivelato particolari dettagli della sua casa. Come si legge su “TrevisoToday”, abiterebbe in un bellissimo appartamento situato tra Calmaggiore e Piazza dei Signori, uno dei quartieri più prestigiosi del centro storico.

Dove si trova l’Adriano Panatta Racquet Club

Non potendo certo stare con le mani in mano, da quando si è trasferito a Treviso il campione ha deciso di dedicarsi ad un progetto sportivo molto importante per la città. Nel 2021, dopo aver rilevato assieme al suo amico Philippe Donnet l’ex centro sportivo Tennis Zambon ormai in disuso, ha inaugurato l’Adriano Panatta Racquet Club. Si tratta di un centro multifunzionale che ospita molteplici discipline sportive, aperto a tutti e dotato di corsi anche per i più piccini.

Dal tennis al padel, dalla palestra alla piscina, passando per i corsi di fitness e di pilates e per l’area wellness con idromassaggio e sauna finlandese: non manca davvero niente. All’interno del Club, accessibile anche senza necessità di iscrizione annuale, si trova persino un ristorante che crea un ambiente conviviale dove ritrovarsi dopo aver fatto sport. L’intero complesso, gestito personalmente da Panatta, si dipana su un terreno di oltre 2 ettari situato alle porte di Treviso, comodo da raggiungere anche dal centro.