Dove vive Adriana Volpe: la casa a Milano e il suo rifugio a Roma

Adriana Volpe si divide principalmente tra Milano e Roma, per motivi di lavoro: scopriamo il suo appartamento elegante e il rifugio immerso nel verde

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Da modella a valletta televisiva, per poi approdare alla conduzione di alcuni dei programmi più famosi del palinsesto italiano e persino sul grande schermo: Adriana Volpe è uno dei volti noti della mattina in tv, tra i più amati dal pubblico cui ha sempre tenuto compagnia. Negli ultimi anni, si è dedicata anche ai reality show, mostrando il suo lato più intimo. Eppure, nella sua vita privata sa essere davvero molto riservata. Scopriamo dove vive Adriana Volpe.

Adriana Volpe e l’elegante appartamento a Milano

Nata e cresciuta a Trento, ancora giovanissima Adriana Volpe si è trasferita a Roma per cercare fortuna. I suoi esordi come modella le hanno regalato grande notorietà, e per alcuni anni ha avuto la possibilità di sfilare presso le più importanti passerelle internazionali. Ma solamente nel 1993 la Volpe è approdata in televisione, come valletta per il programma “Scommettiamo che…?”, accanto a Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Ha avuto inizio così la sua lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo, che l’ha portata persino sul grande schermo come attrice.

Di recente, dopo aver condotto alcuni dei programmi storici della tv italiana (tra cui “Mezzogiorno in Famiglia” e “I Fatti Vostri”), Adriana Volpe si è concessa qualche reality show. Oltre a Pechino Express 2018, è stata protagonista del Grande Fratello Vip per ben due edizioni, nel 2020 e di nuovo nel 2026 – senza contare, nel mezzo, la sua partecipazione come opinionista. Il pubblico ha così potuto conoscere un nuovo volto della conduttrice, facendo breccia su quella che è la sua vita privata. In effetti, la Volpe non ama molto far parlare della sua sfera più intima. Di lei, sappiamo che da tempo vive a Milano, per motivi professionali.

Come racconta “Leggo”, la conduttrice ha scelto un elegante appartamento nel capoluogo lombardo: dalle foto social, si evince che la casa è molto luminosa e caratterizzata da tonalità chiare, con arredi contemporanei e di una sobria raffinatezza. Nella zona living, un ampio salone con decorazioni minimal funge da cuore pulsante dell’appartamento. È invece nella camera da letto che le pareti diventano scure, per un tocco di personalità che rende l’ambiente molto accogliente e rilassante.

La casa di Adriana Volpe a Roma

Ma per Adriana Volpe c’è un’altra città che può davvero considerare “casa”: si tratta di Roma, che l’ha accolta quando – poco più di una ragazzina – si è allontanata dalla sua famiglia per cercare di diventare famosa. Ed è dunque nella capitale che la conduttrice ha un appartamento dove ama rifugiarsi nei suoi momenti di relax, assieme alla figlia Gisele (nata dal matrimonio con l’imprenditore Roberto Parli, conclusosi nel 2020). Decisamente diversa dalla casa di Milano, qui l’atmosfera è più intima e ogni dettaglio è ben curato.

L’appartamento, anch’esso molto luminoso, è arredato con mobili dai colori neutri per rendere l’ambiente elegante e rilassante, senza naturalmente farsi mancare tutti i confort. C’è anche un angolo esterno, dove la Volpe ha dato sfogo al suo amore per la natura: tantissime piante circondano di verde l’abitazione, dando vita ad una piccola oasi di tranquillità ideale per trascorrere momenti in famiglia o con gli amici.