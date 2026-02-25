Dove vive Achille Lauro a Milano: l’attico di lusso

Achille Lauro, artista di grande successo, nonostante sia legato alla città di Roma dove è cresciuto vive da tempo a Milano in un attico di lusso

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è oggi una delle personalità più note della musica italiana. Artista poliedrico e capace di trasformare ogni esibizione in uno spettacolo, ha costruito negli anni un’identità forte e fuori dagli schemi. Se nei suoi brani continua a richiamare Roma, città con cui mantiene un legame profondo, la sua quotidianità, però, da tempo si svolge a Milano. È nel capoluogo lombardo che Achille Lauro ha deciso di stabilire la propria residenza, scegliendo un attico di pregio in una delle aree residenziali della città.

Location e vista dell’attico milanese di Achille Lauro

Tra i personaggi più amati della scena musicale e televisiva italiana, Achille Lauro è stato protagonista anche di grandi eventi recenti. È stato tra gli ospiti di punta della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver preso parte al percorso della Torcia Olimpica come tedoforo vip. Inoltre, questa sera nella seconda serata del Festival di Sanremo Achille Lauro salirà sul palco come co-conduttore accanto a Carlo Conti, Pilar Fogliati e Lillo.

Nato a Verona ma cresciuto a Roma, Achille Lauro conserva un forte legame con la Capitale, pur avendo scelto Milano come nuova base stabile per motivi legati al lavoro. L’indirizzo esatto della sua residenza non è ancora noto al pubblico data la riservatezza che ha sempre contraddistinto l’artista. Nonostante questo, molte testate come ‘Leggo’ sono riuscite a ottenere diverse informazioni e indiscrezioni sull’immobile.

L’attico in cui vive si trova in un quartiere residenziale raffinato, caratterizzato da discrezione e tranquillità. Uno degli elementi più spettacolari dell’immobile è la vista sulla città di Milano. Le grandi vetrate lasciano entrare una quantità generosa di luce naturale, rendendo il soggiorno e gli spazi comuni particolarmente luminosi. Con il passare delle ore, poi, l’atmosfera in casa cambia in base alla diversa posizione della luce solare. Il momento più suggestivo sembra essere il tramonto quando la skyline milanese diventa uno sfondo suggestivo, visibile sia dal terrazzo sia dalle grandi finestre.

Le caratteristiche dell’immobile di Achille Lauro a Milano

Immaginando di entrare nell’attico milanese di Achille Lauro, la sensazione è quella di trovarsi in uno spazio che ricorda più una galleria d’arte che un appartamento tradizionale. Le pareti ospitano opere contemporanee selezionate con attenzione. Ogni quadro o installazione sembra legato a un ricordo, a un incontro o a una fase della sua vita, personale o professionale. La residenza è ampia e luminosa, mentre l’arredamento sembra combinare linee moderne e dettagli più classici.

Tra gli elementi più sorprendenti spicca una passerella interna che attraversa il soggiorno e conduce allo studio di registrazione privato. Lo studio non è una semplice stanza tecnica, ma un vero laboratorio musicale, dotato di pannelli fonoassorbenti, strumenti e moderne postazioni di produzione. È qui che Achille Lauro scrive, compone e sviluppa molti dei suoi nuovi progetti.

Particolarmente significativa è anche la cabina armadio, concepita come un archivio personale più che come un semplice guardaroba. Al suo interno sono custoditi molti degli abiti di scena indossati durante concerti, festival e apparizioni televisive. Giacche, stivali eccentrici e outfit iconici che sono testimonianze del suo percorso artistico e delle sue più famose performance.