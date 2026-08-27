Dove vedere l'eclissi di Luna del 28 agosto da Milano a Roma

Ecco quali sono i migliori punti di osservazione dell'eclissi di Luna del 28 agosto nelle città di Milano e Roma, per assistere al suggestivo fenomeno celeste

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I più mattinieri stanno per godersi uno splendido spettacolo: venerdì 28 agosto 2026, poco prima dell’alba, si verificherà una meravigliosa eclissi di Luna quasi totale, che trasformerà il nostro satellite in un disco infuocato. Purtroppo, il fenomeno non sarà visibile in tutta Italia. Poiché il suo picco massimo si verificherà solo una manciata di minuti prima del tramonto della Luna, in alcuni posti la presenza di rilievi montuosi o collinari potrebbe rendere impossibile assistervi. Ecco quali sono i luoghi migliori per osservare l’eclissi a Milano e a Roma.

Quando e dove vedere l’eclissi di Luna in Italia

L’eclissi di Luna è un suggestivo fenomeno astronomico che si verifica quando la Terra si frappone tra il Sole e il nostro satellite, gettando su quest’ultimo il suo cono d’ombra. Quella di venerdì 28 agosto 2026 sarà un’eclissi parziale, dal momento che la Luna non sarà interamente coperta dall’ombra proiettata dal nostro pianeta. Gli astronomi parlano comunque di una copertura pari al 96%, quindi lo spettacolo si preannuncia davvero molto interessante – anche se non così emozionante come la recente eclissi di Sole.

A spiegare qualche dettaglio in più è il divulgatore scientifico Alessio Zanol, intervistato da “Adnkronos”: “La massima copertura dell’eclissi sarà alle ore 6:13, ma in gran parte d’Italia il cielo a quell’ora è già troppo chiaro. Conviene osservarla un po’ prima. L’inizio dell’eclissi sarà in tutta Italia alle 4:34. La conclusione, in condizioni ideali, dipende dal luogo, ma è attorno alle 6:30 con variazioni di qualche minuto”. Occorrerà dunque mettere la sveglia per poter assistere al fenomeno celeste. Ma quali sono i luoghi migliori da cui osservare l’eclissi?

Sebbene la Luna sia visibile in tutta Italia, lo spettacolo andrà in scena solamente all’approssimarsi dell’alba, quindi nel momento in cui il nostro satellite sarà già molto basso all’orizzonte. “Nelle valli strette o con rilievi vicini si potrebbero avere problemi. In generale, però, nella maggior parte delle località d’Italia è visibile. È importanti assicurarsi che l’orizzonte verso sud-ovest sia libero da ostacoli. Esistono città da cui l’osservazione non è ottimale, come Trento, che ha le montagne a ovest. Le stesse considerazioni vanno fatte nelle città, al netto di palazzi e alberi” – spiega Zanol.

I posti migliori per vedere l’eclissi di Luna a Roma

Per aiutare i più curiosi a trovare il luogo e il momento ideale da cui osservare l’eclissi di Luna, l’esperto Alessio Zanol ha creato una mappa interattiva disponibile al sito “eclipsemap.xyz”. A Roma, ad esempio, la migliore visibilità del fenomeno si ha tra le 4:34 e le 6:02 del mattino, quando il cielo diventerà troppo chiaro per poter vedere la Luna. Lo spettacolo si concluderà alle 6:34, nel momento in cui la Luna tramonterà ancora in piena eclissi. Oltre alle condizioni meteorologiche, che potrebbero influenzare la visibilità, bisogna tener conto di alcuni ostacoli: “Da Roma ci sono luoghi dai quali l’eclissi non è visibile, come Villa Madama, perché è all’ombra di Monte Mario, e parte di Via dello Stadio Olimpico” – afferma Zanol.

I posti migliori per vedere l’eclissi di Luna a Milano

Per quanto riguarda invece la città di Milano, il periodo di migliore visibilità si estende leggermente ed è compreso tra le 4:34 e le 6:08 del mattino. Qui la Luna tramonterà un po’ più tardi, attorno alle 6:43, quando l’eclissi sarà ancora in corso. Come riporta “Fanpage”, in città ci sono diversi punti di osservazione privilegiati per assistere al fenomeno. Uno è senza dubbio il Monte Stella, conosciuto anche come “Montagnetta di San Siro”, una collinetta artificiale che offre una visuale libera molto interessante. Sono poi segnalate la zona dei Navigli e il Parco Nord, da cui l’eclissi offrirà uno spettacolo affascinante.