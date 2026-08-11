Dove vanno in vacanza i politici nel 2026 da Meloni a Mattarella

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Viaggio alla scoperta delle località scelte dai politici italiani per le vacanze estive del 2026: c’è chi sceglie il mare e chi opta per la montagna, mentre alcuni decidono di trascorrere qualche giorno di relax, anche in location meno turistiche. Nella gallery vediamo dove andranno in vacanza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, ma anche i Ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e i leader dei vari partiti di opposizione, da Giuseppe Conte a Carlo Calenda, passando per Matteo Renzi.