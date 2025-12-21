Dove trascorreranno le vacanze di Natale 2025 gli italiani
Le vacanze di Natale 2025 vedranno più di 19 milioni di italiani in viaggio per raggiungere destinazioni nazionali oppure estere: a rivelarlo è una ricerca condotta da Tecnè per Federalberghi che fotografa le abitudini dei cittadini di casa nostra in vista delle festività natalizie. Il 91% resterà in Italia, mentre il restante 9% approfitterà dei giorni di vacanze per visitare un Paese straniero, nella maggior parte dei casi in Europa. Cena della vigilia e pranzo del 25 dicembre sono appuntamenti da vivere insieme ai parenti e agli amici. In crescita il giro d’affari complessivo che tocca quota16,3 miliardi di euro per tutto il periodo delle feste.
