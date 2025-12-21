Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Dove trascorreranno le vacanze di Natale 2025 gli italiani

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Le vacanze di Natale 2025 vedranno più di 19 milioni di italiani in viaggio per raggiungere destinazioni nazionali oppure estere: a rivelarlo è una ricerca condotta da Tecnè per Federalberghi che fotografa le abitudini dei cittadini di casa nostra in vista delle festività natalizie. Il 91% resterà in Italia, mentre il restante 9% approfitterà dei giorni di vacanze per visitare un Paese straniero, nella maggior parte dei casi in Europa. Cena della vigilia e pranzo del 25 dicembre sono appuntamenti da vivere insieme ai parenti e agli amici. In crescita il giro d’affari complessivo che tocca quota16,3 miliardi di euro per tutto il periodo delle feste.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI